Schváleno: Fryčku střídá na úpické radnici Hron

Úpice - Žádné překvapení se nekonalo. Podle předpokladů se stal včera novým starostou města Petr Hron, jedenačtyřicetiletý lídr sdružení Žít v Úpici. Novými místostarosty jsou Miloš Holman (Volba pro město) a Jiří Adam (Úpičtí patrioti).

Při středeční ustavující schůzi městského zastupitelstva zvolilo Petra Hrona za starostu všech osm členů nově vytvořené koalice Žít v Úpici, ANO, Volba pro město a Úpičtí patrioti. „Máme skoro stejné programy, takže jsme našli společnou cestu už na prvním koaličním jednání. Jednání byla konstruktivní a klidná,“ přiznal nový starosta.



Hron vystřídal ve funkci Radima Fryčku (KSČM), který město vedl od května 2017, kdy se ze zdravotních důvodů vzdal křesla starosty Jaroslav Hůlek z ČSSD.

Starostové Úpicepo roce 1989* Jiří Těmín (1990 až 1998)

* Zdeněk Peterka (1998 až 2006)

* Iljana Beránková (2006 až 2010)

* Jaroslav Hůlek (2010 až 2017)

* Radim Fryčka (2017 až 2018)

* Petr Hron (2018 - )

Nové úpické vedení má v zastupitelstvu většinu osmi křesel ze třinácti. Zatímco Hron dostal při volbě starosty pouze sjednaných osm koaličních hlasů, pro dva místostarosty Holmana a Adama zvedl ruku i někdo z opozice. Oba dostali o hlas navíc. „Věřím, že až na výjimečná kontroverzní témata se v zastupitelstvu vždy domluvíme. Budu rád, když budeme spolupracovat a konstruktivně se snažit město posunout dál,“ naznačil Petr Hron.



Z šestitisícové Úpice chce především udělat bezpečnější město. Zbavit ho nepřizpůsobivých občanů, zřídit městskou policii a zbourat vybydlené domy. „Vím, že to bude těžké. Nechci ale slyšet, že to nejde. Slovíčko ´nejde´ podle mě do politiky nepatří,“ dodal Petr Hron.



Další veřejné jednání úpického zastupitelstva je plánované na středu 28. listopadu. Mimo jiné se při něm bude hlasovat o složení dvou poradních výborů - finančního a kontrolního.