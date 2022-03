"O systému sdílených kol jsme přemýšleli, ale v tuto chvíli teprve čekáme na podání nabídky ze strany společnosti nextbike. Je však nutné posoudit, zda taková služba je pro typ města, jakým je Trutnov, vůbec vhodná," vyjádřil se k případnému zavedení sdílených kol starosta Trutnova Michal Rosa.

Nadační fond Škoda Auto má zkušenosti z podpory sdílených kol v místě svých továrních závodů a plánuje je zavést také ve Vrchlabí. "Po úspěšném uvedení sdílených kol na Mladoboleslavsku a Rychnovsku jsme se rozhodli otestovat pilotní provoz také ve Vrchlabí. Nyní se zástupci města ladíme konkrétní podobu samotného projektu, tak aby co nejvíce reagoval na potřeby občanů. Jedná se o jeden z prvních projektů, se kterým Nadační fond Škoda Auto do regionu v letošním roce vstupuje a který reaguje na podněty občanů," uvedl Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

"Rádi bychom i v Podkrkonoší navázali na úspěšnost projektu sdílených kol nejenom na Mladoboleslavsku, kde patří podle počtu výpůjček k jedněm z nejúspěšnějších v České republice, ale také v mnoha jiných městech. Sdílená kola vnímáme jako symbol alternativní mobility po městě, která podporuje nejen zdravý životní styl, ale také městům může ulevit od zbytečné dopravy," vysvětlil ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Fenomén sdílených kol je podle Ladislava Kučery trendem od rovníku po polární kruh. "Slovy klasika na kolo neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený cyklista. Těšíme se proto, že se pilotní provoz osvědčí a společně budeme projekt v dalších letech rozvíjet," řekl.

Starosta Vrchlabí Jan Sobotka ovšem není z myšlenky zavedení sdílených kol ve městě nadšený. "Ve vedení města k tomu máme rezervovaný postoj. V Praze nebo Hradci Králové to dává smysl, ve Vrchlabí ne. Rozhodně nejsem proti tomu, aby lidé jezdili na kolech, to naopak. Ale přiznám se, že se mi tento projekt nelíbí. Přijde mi to jako plýtvání penězi. Jako město se na projektu nechceme finančně podílet. Nicméně jsem sdělil škodovce, že pokud chtějí, tak si projekt sdílených kol ve Vrchlabí můžou vyzkoušet a realizovat za svoje peníze bez účasti města," reagoval Jan Sobotka.

Ve Dvoře Králové nad Labem se poprvé objeví sdílená kola 2. května. Bude jich tam 50 na patnácti stanovištích. Prvních patnáct minut jízdy bude zdarma, celý den za 150 Kč. Jde o městský typ kol. Službu bude platit město. První dva měsíce bude probíhat zkušební provoz, po kterém se radnice na základě dat o půjčovném rozhodne, jestli bude v projektu pokračovat. Za náklady za květen a červen zaplatí 121 tisíc korun včetně DPH a následně v případě pokračování po dobu 7 měsíců 798 600 Kč.

"Primárně jde o podporu zdravého životního stylu a nástroj, jak se ve městech dopravovat rychle, zdravě a ekologicky," vysvětlil záměr bikesharingu obchodní ředitel společnosti nextbike Czech Republic Lukáš Luňák. Projekt aktuálně využívá 23 českých měst. Například Ostrava má k dispozici 1100 kol. Funguje také v Hradci Králové, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou či Mnichově Hradišti.

"Jde o městská kola s přehazovačkou na tři rychlosti a řazením Shimano. Jsou vybavená GPS lokátorem. Nextbike má tato kola ve 28 zemích světa a téměř 350 městech. Způsob používání je velmi jednoduchý. Mobilní aplikací naskenujete QR kód, přes který se kolo odemkne. Kdo nemá chytrý telefon, může využít zákaznickou linku," upřesnil Lukáš Luňák, jaká kola se ve Dvoře Králové objeví.

"Připadá mi, že naše město je pro takovou službu vhodné," namítl starosta Dvora Králové Jan Jarolím. "Máme velmi vzdálené vlakové nádraží a další místa jako safari park nebo koupaliště rovněž ve větší vzdálenosti od středu města. Sdílená kola můžou být způsobem, jak lidem usnadnit cestování po městě, aniž by museli usedat do auta. O místech, kde budou, ještě není rozhodnuto. Podle mě by měla být v centru, na nádraží, u zoo, koupaliště, u obou středních škol, základních škol, na sídlištích. Projekt se bude pružně vyhodnocovat a doplňovat. Když zjistí, že stojan je nevyužívané, přemístí se jinam," řekl Jan Jarolím.

