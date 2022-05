Padesát kol městského typu v pondělí rozvezli po Dvoře Králové pracovníci olomoucké společnosti nextbike Czech Republic. Usadili je do veřejných stojanů na patnácti místech, například u autobusového a vlakového nádraží, safari parku, v Schulzových sadech, Podharti, Lipnici nebo Zboží. Šestnáctým místem se stane Tyršovo koupaliště, kde budou kola umístěna v letní sezoně. Kvůli výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizaci naopak zatím chybí v městské části Žireč. Stanoviště pro sdílená kola lze průběžně měnit podle využití a poptávky.

Ve Dvoře Králové nad Labem platí náklady město. Radnice se domluvila nejprve na dvouměsíčním zkušebním provozu, za který zaplatí 100 tisíc korun bez DPH. Pokud se neosvědčí, skončí. V případě pokračování město uhradí za roční provoz 700 tisíc korun za provoz služby a 150 tisíc za pořízení stojanů, ze kterých si lidé budou kola půjčovat.

Mapka míst, kde si lze půjčit a vrátit sdílená kola.Zdroj: Město Dvůr Králové nad Labem

"Sdílená kola by měla doplnit systém veřejné dopravy a fungovat jako jednoduchý nástroj, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě," vysvětlil starosta Dvora Králové Jan Jarolím. "Zkušební provoz je takový lakmusový papírek, který nám ukáže, jestli lidé sdílená kola chtějí nebo ne a jestli jsou stanoviště dobře vybraná. Nechtěl jsem, abychom se napevno uvázali k něčemu, co nepůjde měnit," uvedl Jarolím.

Ve Dvoře Králové vzbudil projekt sdílených kol silnou kritiku, někteří lidé ho považují za nesmyslný a zbytečný. "Takovéhle novoty, k čemu to je? Stejně s tím nebudu umět. Kolo mám svoje nebo dojdu pěšky," utrousil pan Josef, který důsledně obhlížel šest nových kol naskládaných na náměstí T. G. Masaryka.

"Podle mě to je vynikající nápad. Bydlíme na náměstí a viděl jsem z okna, jak tam kola dávají. Odpoledne to hned vyzkouším a budu kola používat. Jen musím zjistit, kde všude jsou stanoviště, abych věděl, kam mám kolo vrátit. Patnáct minut je zadarmo a za tu dobu dojedete na kole ve Dvoře všude. Mně se to líbí," měl opačný názor pan Sergej.

Ve Vrchlabí bude hradit kompletní provoz Nadační fond Škoda Auto. Díky němu budou mít uživatelé prvních 15 minut zdarma, každých dalších 30 minut přijde na 16 korun. Čtyřicet městských kol se objeví patrně od třetího květnového týdne na dvanácti místech, mimo jiné u autobusového nádraží, Kulturního domu Střelnice, náměstí TGM a náměstí Míru, před vchodem do závodu Škoda Auto, v Hořejším Vrchlabí, na Liščím kopci nebo Hartě. Lidé je budou moct využívat do konce října. Poté se projekt vyhodnotí.

O sdílených kolech uvažoval také Trutnov, zatím však prý nemá konkrétní nabídku.

Nadační fond Škoda Auto má dobré zkušenosti s provozem sdílených kol z jiných měst. "Pilotní provoz jsme v roce 2019 spustili v Mladé Boleslavi kompletně ve vlastní režii. Nyní máme za sebou již třetí sezonu a sdílená kola jsou v Mladé Boleslavi i blízkém okolí neodmyslitelnou alternativou pro cesty do práce, ale i ve volném čase. Po Mladé Boleslavi jsme projekt sdílených kol iniciovali také v Kosmonosech, Mnichově Hradišti a Bakově nad Jizerou. Loni jsme dali podnět k zahájení provozu sdílených kol také v Rychnově nad Kněžnou a letos se těšíme na pilotní projekt ve Vrchlabí," řekl ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

Sdílení jízdních kol funguje na jednoduchém principu. Stačí k němu registrace zdarma a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací pro výpůjčky. K dispozici je případně také infolinka, tu ale podle zkušeností provozovatele nevyužívá ani jedno procento lidí, kteří si kola půjčují. "Je to i díky tomu, že na jeden účet si můžete půjčit až čtyři kola, což často pomáhá starším lidem, kteří nemají chytrý telefon a kola jim půjčí někdo z rodiny. Naší snahou je, aby služba byla uživatelsky co nejjednodušší a nezdržovala, stejně tak proces vrácení kol," objasnil obchodní ředitel společnosti nextbike Lukáš Luňák.

V pondělí 2. května instalovali pracovníci bikesharingové společnosti nextbike Czech Republic sdílená kola ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: Deník/Jan Braun

Na sdílených kolech nextbike jezdí lidé ve 25 českých městech a více než třech stovkách měst ve světě. "V dubnu se zapojily Jihlava a Kuřim, do konce května bychom měli otevřít v dalších čtyřech městech. Je to odraz dnešní doby, města mají o bikesharing zájem. I ta malá ukazují, že sdílená kola mají smysl," řekl Lukáš Luňák. "Jde nám o to bořit mýty, že bikesharing je pouze výsadou velkých měst. Svoji skupinu uživatelů si naopak najde v každém městě," dodal. Nejvíce sdílených kol má Ostrava, která má 1100 sdílených kol na více než 350 sdílených stanicích.

Luňák přiznává, že se na ně jako provozovatele sdílených kol obracejí lidé ze Dvora Králové a projekt dopředu odsuzují. S tím se firma dosud příliš nesetkala. "Například v Prostějově, který je velmi dobře protkaný cyklostezkami, nám říkali, že sdílená kola tam nikdo nebude chtít. Dnes se tam přepravuje na 100 kolech 700 lidí denně," uvedl příklad.

Sdílená kola jsou k dispozici na veřejných místech 24 hodin denně. Provozovatelé je kontrolují přes servisní aplikaci. "V ní pracovníci vidí, kolik kol je na jednotlivých místech, kde jsou potřeba doplnit, kde odebrat. V aplikaci dostávají také zpětné vazby uživatelů. Takhle to máme nastavené nejen v Čechách, ale i Evropě. Klademe velký důraz na to, aby se o kola někdo patřičně staral," upřesnil obchodní ředitel společnosti nextbike Lukáš Luňák.

