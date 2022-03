"Nejsme žádní cyklofanatici. Také jezdíme autem. Primárně jde o podporu zdravého životního stylu a nástroj, jak se ve městech dopravovat rychle, zdravě a ekologicky," řekl obchodní ředitel společnosti Lukáš Luňák. Projekt bikesharingu využívá aktuálně 23 českých měst. Například Ostrava má k dispozici 1100 kol. Funguje také v Hradci Králové, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou či Mnichově Hradišti. Za první dva měsíce zaplatí město 100 tisíc korun plus DPH.

"Jde o městská kola s přehazovačkou na tři rychlosti a řazením Shimano. Jsou vybavená GPS lokátorem. Nextbike má tato kola ve 28 zemích světa a téměř 350 městech. Způsob používání je velmi jednoduchý. Mobilní aplikací naskenujete QR kód, přes který se kolo odemkne. Kdo nemá chytrý telefon, může využít zákaznickou linku," upřesnil Lukáš Luňák, jaká kola se ve Dvoře Králové objeví.

O místech, kde budou umístěna, ještě není rozhodnuto. Mělo by jít o lokality jako centrum, nádraží, safari park, koupaliště, sídliště či školy. Ve Dvoře Králové nad Labem půjde v prvních dvou měsících o zkušební provoz. Po nich radnice projekt vyhodnotí. Pokud odsouhlasí pokračování, zůstanou kola v dvorských ulicích do 31. prosince.

Službu bude platit město. Za první dva měsíce 100 tisíc korun plus DPH. Původní cena za služby, která počítala se startem projektu od 1. dubna, byla po dvouměsíční zkušební době 907 500 Kč včetně DPH za sedm měsíců do konce. Po prodloužení termínu uvedení sdílených kol do provozu lze očekávat nižší cenu. Pokud se projekt neosvědčí, skončí hned na začátku a firma si odveze kola i stojany.

"Primárně jde o podporu zdravého životního stylu a nástroj, jak se ve městech dopravovat rychle, zdravě a ekologicky. Města se auty plní, každá druhá cesta do 3 kilometrů je autem. Je otázkou, jestli je nutné na tak krátkou cestu auto využívat," uvedl Lukáš Luňák.

Projekt sdílených kol sklidil ve Dvoře Králové kritiku kvůli ceně, někteří lidé ho považují za zbytečný. Podle Luňáka však společnost vyšla Dvoru Králové vstříc jako žádnému jinému městu.

"Díky podpoře města budou mít občané prvních 15 minut zdarma, což je drtivé penzum času, které uživatelé tráví na sdílených kolech. Hlavní smysl bikesharingu je přeprava na vzdálenostech za 10 - 12 minut," objasnil. Cena, která bude platit za čas strávený na sdíleném kole nad 15 minut, není ještě upřesněná. Celodenní půjčení má stát 350 Kč.

"Sdílená kola využívají menší města jako Mnichovo Hradiště, Rychnov nad Kněžnou nebo Hlučín. Připojují se také vesnice v okolí velkých měst, jejichž občanům může kolo v době horšího spojení domů," dodal obchodní ředitel.

Původně se měla sdílená kola objevit ve Dvoře Králové nad Labem od března, poté od dubna, nakonec to bude první pracovní den v květnu. Společnost to vysvětlila personálními důvody. "Měli jsme domluveného zaměstnance, ale jak se termín posouval, tak nám práci odřekl a museli jsme hledat někoho nového," přiznal Luňák.

"Připadá mi, že naše město je pro takovou službu vhodné," vyjádřil se starosta Dvora Králové Jan Jarolím. "Máme velmi vzdálené vlakové nádraží a další místa jako safari park nebo koupaliště rovněž ve větší vzdálenosti od středu města. Sdílená kola můžou být způsobem, jak lidem usnadnit cestování po městě, aniž by museli usedat do auta. O místech, kde budou, ještě není rozhodnuto. Podle mě by měla být v centru, na nádraží, u zoo, koupaliště, u obou středních škol, základních škol, na sídlištích. Projekt se bude pružně vyhodnocovat a doplňovat. Když zjistí, že stojan je nevyužívané, přemístí se jinam," řekl Jan Jarolím.

