Do Vrchlabí přivede projekt sdílených kol Nadační fond společnosti Škoda Auto, která má ve městě závod, a hradí veškeré náklady. Přispívá i na zapůjčení kol. Uživatelé budou mít ve Vrchlabí prvních 15 minut zdarma, každých dalších 30 minut bude stát 16 korun. Čtyřicet městských kol se objeví na dvanácti místech, mimo jiné u autobusového nádraží, Kulturního domu Střelnice, náměstí TGM a náměstí Míru, před vchodem do závodu Škoda Auto, v Hořejším Vrchlabí, na Liščím kopci nebo Hartě. Lidé je budou moct využívat do konce října. Poté se projekt vyhodnotí. Sdílení jízdních kol funguje na jednoduchém principu. Stačí k němu registrace zdarma a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací pro výpůjčky.