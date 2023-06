Policisté v Trutnově museli v pondělí 19. června dopoledne řešit velmi náročnou situaci. Muž si chtěl vzít život a rozhodl se skočit z železničního mostu. Na místo přispěchal i psovod, kterému se ho nakonec podařilo zachránit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Psovod se nejprve rozhodl přebrodit potok, aby se k muži dostal z druhé strany. Odhodil část své výzbroje, aby vyběhl kopec co nejrychleji. Následně se mu podařilo zahájit a vést krizovou komunikaci," popisuje policejní mluvčí Šárka Pižlová. Psovod zanedlouho muže přiměl, aby přelezl zábradlí do bezpečného prostoru pod záminkou společného vykouření cigarety, přestože byl nekuřák. Muž se sebevražednými úmysly držel cigarety v ruce. Tímto odvedl pozornost a umožnil druhému policistovi se k němu přiblížit a ve vhodném okamžiku ho společnými silami uchopili za ruce a odvedli do bezpečí.

„Psovod odvedl velký kus práce, protože zachránil to nejcennější, lidský život," zdůraznila policejní mluvčí. Muže z železničního mostu následně odvezli do nemocnice k vyšetření.