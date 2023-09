Je to úplně něco jiného, obrovská změna. Tak hodnotili Trutnováci zrekonstruované kino Vesmír při čtvrtečním otevření.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného kina Vesmír v Trutnově se uskutečnilo ve čtvrtek 7. září. | Video: Deník/Jan Braun

V kině Vesmír v Trutnově se po dvou letech opět promítají filmy. Ve čtvrtek ho slavnostně otevřel ministr kultury Martin Baxa. Na to, jak vypadá moderní kino v původní budově z roku 1928, byli zvědaví obyvatelé Trutnova. Ve čtvrtek si přišli prohlédnout výsledek oprav za 119 milionů korun v podání stavební společnosti BAK nebo si užít premiérové promítání. Dát si k tomu mohli popcorn, nachos, Coca-Colu nebo něco sladkého.

„Hele, tady jsou sedačky pro zamilované,“ ukazoval jeden z prvních návštěvníků velkého sálu pojmenovaného Modrá galaxie na jednu z deseti dvojsedaček a s partnerkou se uvelebil v pohodlných křeslech. „A držáky na pití,“ všiml si další novinky, na které jsou diváci zvyklí z multikin. Kdo chodil do starého Vesmíru, ten hned zaznamenal, jak velký rozdíl je mezi původním a novým sezením.

VIDEO: Vítejte v Modré galaxii a Červeném trpaslíkovi. Kino Vesmír je hotové

„Diváci znají pocit, když dosedli na staré sedačky. Možná i to byl důvod, proč do kina tolik nechodili. Ty nové jsou měkké, pohodlnější na sezení, prostornější, širší, mají místo na nohy,“ porovnala rozdíly Lenka Horáková z Trutnova, která se ve čtvrtek přišla podívat, jak opravené kino vypadá.

„Je to úplně úžasné. Mám pocit, že je tady zachovaný genius loci místa. Je to moderní, hezké, mám z toho dobrý dojem. Budeme sem rádi chodit. Myslím si, že je dobře, že se budou promítat tři filmy denně a lidé budou mít možnost vybrat si podle vkusu a časových možností. My bychom chtěli jít na Oppenheimera,“ hodnotila. „Je dobře, že město kino opravilo. Je správné, když město opraví cokoliv, co je potřeba opravit,“ dodala Lenka Horáková.

Aspoň už nemusíme jezdit do Hradce

Mezi prvními návštěvníky nového kina Vesmír byly Jaroslava Popelková a Věra Půhoná z Trutnova. „Zajímalo nás, jak kino vypadá, když je to novinka. Kdo by nebyl zvědavý,“ smály se. „Aspoň máme kam chodit a nemusíme jezdit do Hradce. Už máme koupené lístky na 18. září na slovensko-český film Nikdy neříkej nikdy. Rekonstrukce se povedla, je to úplně něco jiného. Dříve se v kině sedělo hrozně, teď je to obrovská změna. Jsme rády, že se kino opravilo, Trutnováci by do něj měli chodit,“ shodly se Jaroslava Popelková a Věra Půhoná.

Jak bude vypadat stoleté kino po opravě? Bude mít dva sály a méně sedaček

Také Dagmar Gabrielová se byla podívat, jak vypadá kino Vesmír, kam dříve chodila. „Je to úžasné, moc se mi líbí vstupní hala. Výhodou jsou dva promítací sály. Kino prokouklo, je to úplně něco jiného, když víme, jak to vypadalo ve starém kině,“ řekla.

Zájemci o prohlídku kina mají možnost důkladně si prohlédnout prostory nového Vesmíru v sobotu 9. září při Dnech evropského dědictví, kdy je bude provádět kinem starosta Trutnova Michal Rosa. Ten byl se svojí manželkou Martinou zároveň autorem rekonstrukce.

Situace byla složitější, než se čekalo

Rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově začala v červenci 2021 a protáhla se na dva roky. „Situace byla složitější, než se předpokládalo. Už původní stavba z 20. let byla odvážná, ovšem zásahy do nosných konstrukcí provedené při rekonstrukci v 70. letech byly z hlediska statiky destruktivní. Přestože byl proveden stavební průzkum, na tyto vady bohužel nebylo možné přijít. Byly skryté zejména pod podhledy a obložením stěn. Se vším si zhotovitel stavby naštěstí poradil, ale bohužel se celá rekonstrukce protáhla,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa. „Trutnovákům, kteří na otevření kina trpělivě čekali, patří velký dík. Věřím, že o to více si nyní užijí nové prostory a filmové zážitky,“ dodal.

Oprava kina se protáhne až do příštího prosince. Řeší se sedačky pro diváky

Nové kino má dva promítací sály. Velký s názvem Modrá galaxie má kapacitu 256 diváků, menší pojmenovaný Červený trpaslík je určený převážně pro artová představení a pojme až 39 diváků. „V tomto sále se nám podařilo instalovat nejlepší možnou audiotechniku ATMOS. Ve velkém sále nebylo možné toto ozvučení provést kvůli historickému stropu. Ten je jedinou zcela dochovanou částí původní stavby a nám se ho s vynaložením nemalých nákladů podařilo zachránit,“ upřesnil trutnovský starosta. Ve vstupní hale se návštěvníci mohou těšit na nabídku občerstvení, navýšena byla kapacita toalet. Díky bezbariérovému řešení je rekonstruované trutnovské kino přístupné také tělesně postiženým osobám.

Na fasádě opraveného kina v Trutnově se objeví Václav Havel v životní velikosti

Rekonstrukci kina Vesmír provedla stavební společnost BAK. Finální náklady jsou necelých 119 milionů korun. Radnice uspěla se žádostí o dotaci z Ministerstva kultury ČR, která činí téměř 69 milionů korun.