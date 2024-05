„Bitva, které se odehrává o zhotovitele stavby, má největší negativní dopad na to, že se dálnice D11 nestaví, přestože příprava je z naší strany hotová. Jedná se o největší dálniční zakázku, která se do této doby soutěžila v České republice, a bohužel to přináší tato negativa,“ řekl generální ředitel ŘSD.

Přitom už se mělo pět měsíců stavět. Termín byl stanovený (19. prosince), vítězná firma s nejvýhodnější nabídkou také (Budimex SA). „Už mohla být spousta práce na stavbě dálnice odvedená, na území by to bylo hodně vidět. Tříkilometrový úsek u hranic má být vybudovaný za 18 měsíců. Zatím ale místo stavby vidíme jen zbytky po archeologickém výzkumu,“ poznamenal šéf ŘSD k ostudě u hranic v Královci, kde hotová polská dálnice S3 marně vyhlíží napojení na českou stranu.

ŘSD přitom Budimex původně vybralo jako vítěze tendru s nejvýhodnější nabídkou 11,352 miliardy korun. „Rozhodli jsme se plnohodnotně respektovat rozhodnutí ÚOHS jako arbitra hospodářských soutěží v České republice, byť zvrátil naše původní rozhodnutí, kdy jsme vybrali firmu Budimex jako zhotovitele stavby,“ uvedl Mátl ke čtvrtečnímu vyloučení polské stavební firmy z výběrového řízení.

Budimex má stále šanci

Budimex se podle Mátla nicméně může vrátit do hry, pokud doloží požadované dokumenty. „Běží jim patnáctidenní lhůta, ve které můžou podat námitky a doložit relevantní reference v souladu s rozhodnutí ÚOHS. Reference, které dosud Budimex předložil, nejsou dostatečné a nejsou úplně v souladu se zadávací dokumentací,“ dodal.

„Jsme přesvědčeni, že pro danou zakázku disponujeme odpovídající kvalifikací. Kromě předložených referencí z oblasti tunelových staveb máme i obdobné zkušenosti z realizací tunelů v Polsku a ve Španělsku,“ namítl Krzysztof Sokołowski, ředitel společnosti Budimex pro Česko a Slovensko. Polský stavební gigant se nehodlá smířit s vyloučením z tendru.

„Podáme odvolání a věříme, že bude nakonec rozhodnuto v náš prospěch. Máme neochvějnou důvěru v naše schopnosti, reference a náš tým. Od samého počátku jsme do daného výběrového řízení investovali velké množství energie. Vzdát se nyní by tak odporovalo samotnému duchu naší společnosti,“ zdůraznila mluvčí Budimexu SA Diana Zyglewská.

Odvolání kvůli tunelu

Kámen úrazu je v doložení potřebných zkušeností s výstavbou tunelů. Společnost MI Roads ve spojení s dalšími členy sdružení, které skončilo v tendru druhé, postavila svoje odvolání na tom, že Budimex použil k předložení požadovaných zkušeností s výstavbou tunelů cizí reference z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii. Ty podle nich neodpovídají požadavkům stanoveným ze strany zadavatele soutěže na stavbu D11. Stěžovatelé zároveň poukázali na údajné nepravdivé údaje týkající se osob odborného personálu požadovaného zadavatelem pro výstavbou tunelů.

Antimonopolní úřad jejich odvolání vyhověl a na začátku dubna zrušil rozhodnutí ŘSD o vítězi tendru. „Zadavatel (ŘSD) pochybil, když vybral k uzavření smlouvy dodavatele Budimex SA, ačkoliv nabídka tohoto dodavatele nesplnila podmínku technické kvalifikace na doložení požadovaného referenčního plnění týkajícího se novostavby tunelu,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Martin Švanda, proč antimonopolní úřad zrušil rozhodnutí o výběru polské firmy.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže de facto svým rozhodnutím řekl, že jsme měli společnost Budimex vyloučit. My jsme ještě dali Budimexu další šanci, aby doložil to, co jim bylo vytýkáno v rozhodnutí ÚOHS, abychom mohli plnohodnotně potvrdit výběr této společnosti jako zhotovitele D11. To se jim nepodařilo a nám nezbylo nic jiného, než takto reagovat a po dvou neúspěšných výzvách o doložení společnost Budimex vyloučit. Pokud bychom je vybrali, dal by se očekávat stejný vývoj jako v předchozí fázi, tedy že by ÚOHS znovu zrušil naše rozhodnutí,“ doplnil generální ředitel ŘSD.

Už se mohlo pět měsíců stavět

Ředitelství silnic a dálnic nyní počká na to, jakým způsobem se Budimex k situaci postaví. Na odvolání má dva týdny. „Je to další zdržení z hlediska zahájení realizace stavby. To mě na tom mrzí nejvíc. Tato bitva, které se odehrává o zhotovitele stavby, má největší negativní dopad na to, že se dálnice D11 nestaví, přestože příprava je z naší strany hotová,“ podotkl Mátl.

Pokud by se začalo stavět v termínu, tedy 19. prosince 2023, mohla mít dálnice u Trutnova za sebou prvních pět měsíců stavby. „Proběhly by skrývky, zakládaly by se násypy, spodní stavby mostů, spousta práce už by byla odvedena. Činnost na stavbě dálnice by byla hodně vidět. Termín na realizaci prvního úseku 3 km u hranic je velmi krátký, 18 měsíců. Zatím tam vidíme jenom zbytky po archeologickém výzkumu, nikoliv samotnou stavbu. Všechny nás to strašně mrzí, ale zákon je zákon, postupujeme striktně podle něj. Věříme, že anabáze výběru zhotovitele co nejdříve skončí a stavba začne v co nejbližším možném termínu, což vypadá, že nebude dříve než ke konci třetího kvartálu letošního roku,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

