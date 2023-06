Za pestrou škálou chutí a vůní letos v létě nemusíte nikam do světa. Celý svět přijede do Pece a vy ho můžete ochutnat v Aparthotelu Svatý Vavřinec. Festival street food zážitků, který toto léto nesmíte minout se jmenuje Vavřincovo Gastro léto.

Šéfkuchaři toto léto vaří na Vavřinci v Peci | Foto: Archiv

Navzdory aktuálním trendům, které v českých restauracích i hotelech hledají úspory a omezují služby, přicházíme s letní novinkou, která přivádí do Pece pod Sněžkou exkluzivní šéfkuchaře a prvotřídní gastronomii.

„V osmi termínech se těšte na kuchařské show, DJ´s, tematické drinky a street food prvotřídní kvality. Postarají se o ně ti nejlepší šéfkuchaři z prestižních restaurací a soutěží. Místem, kde byste neměli chybět, je Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou, respektive unikátní prosklená venkovní kuchyně - Bistro Vavřinec, přímo před Aparthotelem,“ říká Martin Venglář, ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec.

Šéfkuchař Tomáš Císařovský z restaurace Portfolio představí street food v podobě fine dining. Že by šlo o protimluv si tenhle mág mezi kuchaři vůbec nepřipouští. Ochutnat jeho vegetariánské, masové i seafood kousky můžete v sobotu 15.7. odpoledne. Do diářů si poznačte i termín 5.8., kdy plotnu Vavřinecké venkovní kuchyně rozpálí bývalý porotce soutěže MasterChef a šéfkuchař Radek Šubrt. O 14 dnů později se o Vaše chuťové pohárky postará nestárnoucí Kluk v akci šéfkuchař Ondřej Slanina.

„O začátek téhle tour po světových gastro zážitcích se postará „domácí tým“ z Vavřinec Restaurace, která sází na lokální suroviny. Z vyhlášené farmy Basařovi, z Podkrkonoší totiž pochází stařené maso, které můžete v Aparthotelu Svatý Vavřinec ochutnat denně. S degustací stařených mas se o první díl Vavřincova gastro léta postará sous chef Lukáš Dolejš.“ dodává Venglář.

A pak hurá do světa. Španělskou paellu připraví šéfkuchař Robert Loos. Do Mexika můžete vyrazit s Givim z MasterChefa, který do Pece přiveze své fenomenální tacos. Do malé přímořské restaurace se přenesete při pohledu na bourání obrovské ryby a s prvním soustem čerstvého cruda, které vám šéfkuchař Robert Loos ukrojí. Až 11.8. před Vavřincem zahraje cimbálová muzika, budete mít pocit, že gastro léto v Peci nemohlo být barevnější.

O Vavřincovu Gastro létu

Vavřincovo Gastro léto se poprvé konalo loni jako jednorázová akce zaměřená na street food i degustační menu. Reakce našich hostů byla skvělá a přesvědčila nás, že stojí za udělat z Vavřincova Gastro léta každoroční tradici.

„Letos je cílem Vavřincova Gastro léta přivést do Pece ty nejlepší kuchaře a představit je v nové roli – tedy při přípravě street food. Každý tak může ochutnat pokrmy šéfkuchařů, v jejichž restauracích čekáte zpravidla na rezervaci i několik měsíců. Věřím, že tohle ocení každý, kdo má rád kvalitní gastronomii. Akce je totiž otevřená a přijít tak ochutnat může kdokoliv, kdo je v daném termínu právě v Peci. Tedy jak ubytovaní hosté Aparthotelu, tak i návštěvníci Pece, kteří Gastro léto spojí s jednodenním výletem,“ říká Martin Venglář a dodává: „Sám ale Vavřincovo Gastro léto vnímám jako důvod, proč do Pece pod Sněžkou vyrazit.“

Akce probíhá v daných termínech vždy od 14 hodin u Bistra Vavřinec (unikátní designová prosklená venkovní kuchyně před Aparthotelem). Nebude chybět DJ, tematické drinky. V době Gastro léta je otevřený dětský koutek i teenagerovská herna s Playstation 5 a stolním fotbálkem. Připravený je animační program pro děti a hlídání, tak aby si užili Gastro léto dospělí i děti.

Termíny Vavřincova Gastroléta

8. 7.

Lukáš Dolejš, Vavřinec Restaurace - steaky ze stařeného masa z farmy Basařovi

15. 7.

Tomáš Císařovský, Portfolio restaurant - street food v podobě „fine dining“

22. 7.

Robert Loos, Vavřinec restaurace – španělská paella

26. 7.

Givinar Kříž alias Givi & DJ Burian – nejlepší tacos ever

5. 8.

Radek Šubrt – překvapení Radka Šubrta

11. 8.

cimbálka Dyjavan a degustace vín a české a moravské tapas

12. 8.

Robert Loos, Vavřinec restaurace – porcování čerstvé mořské ryby

19. 8.

Ondřej Slanina, Chateau St. Havel – specialita Ondřeje Slaniny