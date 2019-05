Příliš časté sekání trávy a sekání až na hlínu naráží v posledních týdnech na odpor lidí i odborníků. Podle kritiků hubí nejen hmyz, ale také vysouší už tak dost počasím zkoušenou půdu. Hradecká radnice nyní jedná s Technickými službami, zda by šlo sekačky využívat méně intenzivněji. A také hledá lokality, kde by ve městě vznikly „neudržované“ louky.

„Už před měsícem jsme vedli korespondenci s ředitelem hradeckých Technických služeb. Čím dál více lidí chce, aby se trávníky neholily tak intenzivně, jak se tomu v poslední době na mnoha místech stává,“ nechal se slyšet náměstek hradeckého primátora zodpovědný za životní prostředí Martin Hanousek.

I on v poslední době vnímá, že sekačky vyjíždějí na hradecký travní porost v míře více než vrchovaté. „Chtěl bych, aby se tento přístup změnil. A to i vzhledem k tomu, že se v poslední době potýkáme s poměrně velkým suchem. Samotné sekání sice nemá vliv na klima, ale je zásadní z hlediska biodiverzity,“ uvedl Martin Hanousek.

Posečená tráva má podle něj vliv i na vnímání okolí: „Je to důležité i pro občany, aby nežili ve sterilním prostředí. Bohužel v posledních letech však žijeme ve stále sterilnějším prostředí. A to hlavně na sídlištích.“

A právě sídliště by mohly být jedním v seznamu pilotních projektů, kde by se sekalo méně. „Pana ředitele jsem požádal o to, abychom vybrali konkrétní lokality, kde by se s tímto projektem začalo. Primárně bych chtěl, aby se nám podařilo nalézt nějakou lokalitu kolem sídlišť. Možností je, že bychom k sečení dvakrát do roka využili stávající trávníky. Popřípadě bychom je ještě mohly oset kvetoucími květinami,“ dodal náměstek primátora, který by byl rád, kdyby se pilotní lokality nalezly ještě v tomto roce.

O sečení a výšce trávy se diskutuje i v Trutnově, který je sice okresním městem, ale množstvím zeleně se vyrovná krajské metropoli. Vznikla kvůli tomu dokonce petice s desítkami podpisů, ve které signatáři vyzvali Technické služby ke změnám.

“Žádáme, aby upravily koncept údržby travnatých ploch a v době, kdy bojujeme s dlouhodobým suchem, prašností z narůstající dopravy a devastujícím úbytkem hmyzu, přestaly se sekáním trávníků až na hlínu. Požadujeme, aby se po dohodě s odbornou veřejností zavedlo zónové sekání a aby se vytipovaly lokality vhodné pro osev luční směsí,“ požadují v petici.

„Jedno posečení celého města trvá čtyři až pět týdnů, přičemž první seč musí být časově nastavena tak, aby tráva v místě sečeném na konci tohoto cyklu měla ještě stále přijatelnou výšku,“ vysvětlil Lumír Labík, ředitel Technických služeb Trutnov.

Na jaře navíc rostou některé trávy rychleji, ve stínu bývá tráva vzrostlejší než na přímém slunci. „Dřív jsme měli výšku seku nastavenou na pět centimetrů. V současné době, s ohledem na panující sucho, ji nastavujeme na sedm. Při větší výšce již dochází k vytrhávání trávy, což je nežádoucí,“ upozornil Labík.

Nyní se bude podle něj ještě pečlivěji vybírat, kde a jak hodně sekat trávu. Zda ale Trutnov vyhoví přání některých občanů a ponechá ve městě tzv. motýlí louky zatím není jisté. „Chápeme, že někdo preferuje nízký porost, jiní by si zase přáli uprostřed města louku s motýly, ale některé představy jsou nereálné,“ prohlásil trutnovský starosta Ivan Adamec. „Lidé trpící alergiemi jsou rádi za nízkou trávu, ale naopak vyšší zeleň lépe zadržuje vlhkost a ochlazuje tak okolí. Je nutné najít kompromis,“ dodal Adamec.