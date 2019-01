Semily - Stavba, která byla dokončena na začátku zimy, nemá parametry schodiště podle norem.

Semily mají nové schody, ale chodit by se po nich nemělo | Foto: Petr Ježek

Obyvatelé města se při procházce do parku musí smířit s tím, že po schodech by tam vystoupat neměli.

Co je důvodem tohoto paradoxu? V Bitouchovské ulici v Semilech nedávno „vyrostl" nový vchod se schody do Palackého sadů parku, kterým si zkracují cestu do školy studenti ZŠ a Gymnázia Ivana Olbrachta. V polovině prosince, po posledním jednání zastupitelstva, se zde objevil paradoxní nápis: Toto nejsou schody, Vaše vedení města.

Sankce nehrozí, ale je to nebezpečné

Je to kvůli tomu, že novému vedení radnice se nelíbí provedení této stavby a chce vchod do sadů i z důvodu zajištění bezpečnosti přepracovat. K zásahu by mělo dojít na jaře. Do té doby nehrozí obyvatelům za vstup sankce, nicméně město zde nedoporučuje obyvatelům chodit. „V podstatě jde o stavbu načerno, bude se muset dodělat druhé zábradlí a osvětlení. Chceme docílit stavební povolení a poté vchod uvolnit pro veřejnost," řekla semilská starostka Věra Blažková.

Spor je veden s minulým vedením města. To schody jako jeden z posledních svých projektů na začátku zimy dokončilo, ale jde zejména o to, zda se vůbec jedná o stavbu nebo pouze úpravu sadů, ke kterému není třeba povolení.

Podle vedoucího odboru výstavby města Vladimíra Bělonohého na to nejsou jednotné názory a podle něj v tomto případě stavební povolení není potřeba, protože na podobných stezkách v Českém ráji najdeme takových schodů v přírodě bezpočet a žádné z nich samostatné stavební povolení nemají. Zásadním je podle starostky Věry Blažkové fakt, že stavba nemá parametry schodiště podle norem. To by muselo například mít maximálně 17 příček schodů za sebou a 53 celkem. Takže současný počet neodpovídá normě určené na schodiště a jedná se o speciální „přírodní cestu".

Nápisy „Toto nejsou schody", „Zákaz vstupu!" a „Nepovolaným vstup zakázán" jsou pro návštěvníky parku trochu zmatečné. Podle semilské starostky sankce za použití cesty obyvatelům nehrozí proto, že by šlo o další absurditu této, prozatím nezkolaudované stavby.

Bez kolaudací je více staveb

Otevření staveb bez kolaudace či stavebního povolení jsou běžné i v jiných městech. Přímo v Semilech byly například v letech 2010 a 2011 problémy s kolaudací rekonstruovaného náměstí a bez kolaudace bylo v prosinci 2010 otevřeno obchodní centrum v areálu bývalého Polyformu.

Sporné bylo také v květnu 2014 otevřené dětské fotbalové hřiště na Sídlišti Oleška, u kterého je tvrzeno, že stavební povolení vůbec nepotřebuje, podobně jako v případě nových „schodů".

