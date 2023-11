Před deseti lety Tomáše Zahálku z Chuchelny u Semil trápily bolesti kyčlí a kotníků. Pak si řekl dost, boty zul a šel bos. A pak začal bosý i běhat. Nejprve doma, pak objížděl závody. „Doma tvoříme a prodáváme programy pro účetnictví. I proto se potřebuji hýbat,“ vysvětluje.

Běh byl uvolňující, ale pořád to nebylo ono. Provázelo ho nepříjemné pocení a škrábání v rozkroku. Co s tím? Proč to nezkusit v sukni? Nechal si od sestry ušít svůj první kilt. Od té doby bez něj nedá ani ránu. Je znám většině sportovců, kteří objíždějí závody po celé republice. Kilty ve spolupráci se sestrou dnes i šije. Na zakázku, na skladě jsou jen látky. „Nejde se tím živit, ale je to náš velký koníček,“ vypráví Zahálka.