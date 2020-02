Boj o Senát bude bez Hlavatého. Kandidují starostové Vrchlabí a Dvora Králové

Současný senátor, vrchlabský starosta Jan Sobotka a kdo proti němu? To bude otázka pro letošní podzimní senátní volby na Trutnovsku. Do boje o místo v horní komoře Parlamentu ČR na šest let se přihlásil Jan Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem, reprezentující hnutí ANO. Jisté naopak je, že se volby nebudou týkat majitele textilky Juta Jiřího Hlavatého. Jak vypadá situace v dalších stranách? Kdo bude vybírat kandidáty v primárkách a kdo naopak nepošle do senátních voleb nikoho? Bude znovu kandidovat Mlsná tygřice Terezie Holovská?

Jiří Hlavatý, majitel textilky Juta ve Dvoře Králové nad Labem, se vyjádřil jasně. O kandidatuře do Senátu ani nepřemýšlel. | Foto: archiv Deníku

Zatímco na Hradecku a Rychnovsku dokončují senátoři šestiletý mandát získaný ve volbách v roce 2014, na Trutnovsku budou lidé vybírat senátora znovu už po dvou letech. Senátní volby se uskuteční na podzim, pravděpodobně v říjnu, společně s krajskými volbami. Po zvolení do sněmovny totiž v roce 2017 zanikl mandát tehdejšímu senátorovi za ANO Jiřímu Hlavatému. Pozice poslance se záhy vzdal a post senátora musel obhajovat v doplňovacích volbách v lednu 2018. V nich prohrál s Janem Sobotkou, starostou Vrchlabí. „O kandidatuře do Senátu už neuvažuji. Ani jsem o tom vůbec nepřemýšlel,“ řekl Deníku majitel královédvorské textilky Juta Jiří Hlavatý. Děkuji voličům, kteří se nenechali ovlivnit mediální a nespravedlivou kampaní Přečíst článek › Jan Sobotka bude obhajovat post senátora, znovu za STAN. Opřít se může o podporu TOP 09, vyjádřit mu ji plánují také Piráti. V Senátu je dva roky, nyní bude usilovat o senátorský mandát na plné, tedy šestileté funkční období. „Rozhodl jsem se znovu kandidovat, abych mohl navázat na dvouleté působení v Senátu,“ uvedl Jan Sobotka. Prvním potvrzeným protivníkem Jana Sobotky bude starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO). Do Senátu kandiduje poprvé. „Mohu potvrdit, že budu kandidovat,“ reagoval 44letý Jarolím. Nový senátor Jan Sobotka: Kotrmelce pana Hlavatého mi pomohly Přečíst článek › SOVOVÁ BUDE U ODS ODS vybere kandidáty do senátních voleb na Trutnovsku, Hradecku a Rychnovsku po stranických primárních volbách. „Představy máme, kandidátů je víc, o jménech pro volby do Senátu by mělo být rozhodnuto v březnu po primárkách,“ řekl krajský šéf ODS Ivan Adamec. Na Trutnovsku absolvuje primárky v ODS Klára Sovová. Majitelka Luční boudy v Krkonoších kandidovala předloni v doplňovacích senátních volbách za nezávislou iniciativu NEI a v 1. kole skončila třetí za Janem Sobotkou a Jiřím Hlavatým. „Určitě se zapojím do primárních voleb za ODS,“ potvrdila Deníku. Piráti nevyšlou do senátních voleb svého kandidáta, kloní se k podpoře Sobotky. „V současné chvíli nám nepřijde smysluplné stavět na Trutnovsku vlastního kandidáta, jelikož je nám názorově blízký Jan Sobotka z Vrchlabí, jehož kandidatuře s největší pravděpodobností vyjádříme podporu. Nominování vlastního kandidáta by podle nás bylo nyní zbytečné rozmělňování sil,“ vysvětlila za Piráty Kateřina Hůlková. Hlavatý se senátorem nestane. Porazil ho kandidát STAN Sobotka Přečíst článek › ONDRÁČEK: SENÁT JE ZBYTEČNÝ Kandidáta nenasadí ani komunisté. „KSČM na Trutnovsku se rozhodla, že nebude navrhovat žádného kandidáta, neboť existenci Senátu považujeme dlouhodobě za zbytečnou,“ objasnil postoj komunistů poslanec Zdeněk Ondráček. „Byli jsme však již osloveni o případné podpoře jiného z kandidátů. O našich voličích je dostatečně známé, že jsou disciplinovaní, a kandidát, kterého bychom se rozhodli podpořit, by s našimi hlasy mohl počítat. Při tradičně malé účasti u těchto voleb pak může rozhodnout každý hlas,“ sdělil. Kandidovat nebudou Karel Šklíba za ČSSD a Luďka Tomešová za SPD, kteří se zúčastnili senátních voleb v lednu 2018. Strany nasadí jiné kandidáty. „O našich kandidátech pro senátní volby na Trutnovsku a Rychnovsku teprve jednáme,“ uvedl krajský šéf ČSSD Jan Birke. Blanka Horáková, která kandidovala za ODA, směrem k senátním volbám odpověděla: „V tuto chvíli vám kandidaturu ani nepotvrdím, ani nevyvrátím.“ Možnost kandidatury připustila i Terezie Holovská, která proslula přezdívkou Mlsná tygřice a stížnostmi k soudu před volbami i po nich. Mlsná tygřice zásobuje soudy. Ovlivní čtvrteční jmenování senátora Sobotky? Přečíst článek ›

