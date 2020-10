"Strašná chyba byla, že premiér lidi vyděsil, když zdůrazňoval, ať nikam nechodí. Jednoznačně se to podepsalo na volební účasti. Stačilo říct jednu větu, ať nechodí nikam, ale k volbám ano, že volební místnosti jsou dobře zabezpečené. To je hrozná škoda," vyjádřil se Jan Jarolím.

Na Trutnovsku k žádným jiným volbám nepřišlo tak málo lidí, druhého kola senátních voleb se zúčastnilo 16,49 procent voličů. Dosavadní nejnižší účast měly volby do Evropského parlamentu v roce 2014, kdy volilo 17,10 procent lidí.

Jan Jarolím získal ve druhém kole senátních voleb na Trutnovsku 25,41 procent hlasů a prohrál s Janem Sobotkou, starostou Vrchlabí. Ten získal 74,58 procent hlasů. Volilo ho o osm tisíc lidí více.

"Honzovi Sobotkovi jsem volal a gratuloval jsem mu. Říkal jsem mu, aby byl dál senátorem pro celý senátní obvod Trutnovska, aby pro něj pracoval dál tak, jak pracuje. Lidi zřejmě vyhodnotili, že pro něj pracuje správně, a to je to nejdůležitější. Lidsky jsem rád, že nás lítý boj o Senát nerozdělil," řekl Jarolím.

"Je to jako sportovní zápas a my jsme oba sportovci. Vyhrát chcete vždycky. I když víte, že máte malou šanci. A já jsem hrál proti velmi silnému soupeři," dodal.

Jarolíma mrzelo, že prohrál i na domácím "hřišti" ve Dvoře Králové nad Labem, kde dělá starostu. Sobotka získal ve Dvoře Králové 53,87 procent, Jarolím 46,12. "Jan Sobotka posbíral všechny hlasy, které měli v prvním kole paní Sovová (ODS) a pan Slavka (SPD). A ke všemu vyhrál také u nás ve Dvoře Králové, což mě mrzí. Ve Vrchlabí, kde je starostou, měl obrovskou podporu 90 procent," konstatoval.

Za ohromný úspěch považuje Jan Jarolím, že se dostal do druhého kola. "Byla to veliká zkušenost, která mě posouvá. I prohry člověka někam posouvají. Spíš mě mrzí, že nemám pocit, že by za mnou město stálo. Obzvláště je to zřetelné v porovnání s Vrchlabím. Nemusí to ale být chyba lidí, ale chyba moje. Musím si to sám pro sebe analyzovat," uvažoval starosta Dvora Králové nad Labem.