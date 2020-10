Jaké jsou vaše bezprostřední reakce na výsledky senátních voleb?

Rád bych poděkoval všem lidem, kteří mě podpořili, včetně mojí rodiny, která to neměla jednoduché.

Budete slavit?

Ne, to ne. Jen si přiťukneme v rodinném kruhu šampaňským. Navíc v neděli máme rokování senátorského klubu STAN. Původně mělo být v Praze, ale kvůli současné situaci bude probíhat distančně.

Co byste řekl o finálovém soupeři Janu Jarolímovi z hnutí ANO?

Je to politik budoucnosti. Má všechno před sebou. Budeme spolu určitě mluvit. Poděkuji mu za korektnost. Velice si ho vážím.

Kolik vás stála senátní kampaň?

Kampaň stála zhruba 500 tisíc korun. Rozpočet byl 480 tisíc korun. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dalo 400 tisíc, zbytek jsem si dal sám. Na poslední chvíli se mi přihlásil jeden malý sponzor.

Na co se budete chtít zaměřit v pozici senátora? Máte možnost absolvovat plnohodnotný šestiletý mandát.

Dva roky, které jsem tam dosud strávil, to byla taková role juniora. Člověk se rozkoukává, zjišťuje, jak vše funguje. Přesto jsem se dostal do pozice místopředsedy pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V novém senátním období by moje role měla být větší. Chci dělat věci, kterým rozumím, to znamená přenést zkušenosti, které denně nabývám u nás. Specializovat se na věci, které mi jsou nejbližší, například stavební zákon. Zaměřit se chci také na zákon o ochraně přírody a krajiny. Je iluze, že senátor přijde a udělá nový zákon nebo novelu. Při hlasování o zákonech a novelách chci dál používat selský rozum a vlastní zkušenosti.

Budete pokračovat ve výboru pro zahraniční věci?

Předseda výboru Pavel Fischer, což je kariérní diplomat, od kterého se můžu učit, by byl rád, abych pokračoval. Je to sféra, která mě moc baví.

Co považujete za prioritu z pohledu regionu, tedy Trutnovska?

Úplně jednoznačnou prioritou je výstavba D11. To je nejvyšší priorita. Vyžaduje neustále postrkávat. Souvisí to se zákonem o liniových stavbách.

Dá se skloubit práce senátora a starosty?

Určitě dá. Jsou to dvě různé pracovní činnosti. V Senátu řešíte státní záležitosti typu vztahu k Tchaj-wanu, ale pak přijdete do Vrchlabí a řešíte hmatatelné záležitosti jako chodníky, kanalizaci. Mám radost, když vám pak lidé řeknou, že to je fajn, že se něco ve městě udělalo. Senát a starostování jsou dva různé světy, které se ale můžou doplnit.

O další funkci jste přišel, nebyl jste zvolen do krajského zastupitelstva, když jste kandidoval z 21. místa. Jak to berete?

V krajských volbách jsem splnil slovo. Podpořil jsem vítěznou kandidátku ODS, STAN, Východočeši. Tím, že jsem nebyl zvolen, mi to umožní věnovat se více práci v Senátu a ve Vrchlabí. Podobných souběhů funkcí je více a týkají se i jiných regionálních politiků.

Těsně před prvním kolem voleb kolovaly po Vrchlabí letáky o tom, že děláte politiku kvůli prachům. Jak to na vás zapůsobilo?

Pro mě to byl šok a to nejvíce kvůli rodině. Moje matka má slabé srdce, proto jsem jí to radši neříkal. Bylo to hodně nepříjemné. Jednak pro mě, ale i pro lidi, kteří jsou na mojí straně. Autora jsem hned poznal, je zřejmé, kdo to psal. Nebudu ho ale jmenovat. Rád bych poznamenal, že to nebyl přímo nikdo z mých soupeřů ve volbách do Senátu. Přišlo mi to velice trapné a ubohé. Byly tam nepravdy. Navíc to bylo psané formou, že se přiznávám, že mi jde jen o prachy. To mě opravdu urazilo. Nebo to, že jsem v Senátu nevystoupil ani jednou, a že tam nic nedělám. To také není vůbec pravda. Na všechna vystoupení jsou stenozáznamy. Naštvalo mě to. Zpětná vazba byla ale úžasná. Vím o tom, že někteří lidé přišli k senátním volbám a dali mi hlas jen proto, že viděli tuhle prasárnu.