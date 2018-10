Senátor Rabas ředitelem zůstane

Dvůr Králové nad Labem - Ředitel zdejšího Safari Parku Přemysl Rabas se stal senátorem za volební obvod Chomutov. Za sdružení SEN 21 jednoznačně se ziskem 62,5 procenta hlasů porazil Martinu Chodackou (ANO 2011).

S Přemyslem Rabasem (vlevo) si připili jeho přátelé a podporovatelé v chomutovském Café Rouge. Druhá zleva je senátorova žena Iveta Rabasová Houfová, starostka obce Blatno.Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Na příštích šest let vystřídá pětapadesátiletý Rabas v senátorském křesle komunistu Václava Homolku, jenž v prvním kole volby skončil až na 4. místě. „Vítězství vypadá přesvědčivě, ale je potřeba se také podívat na tradičně nízkou volební účast, která druhé kolo senátních voleb provázela. Procentuální rozdíl je proto možná trochu zavádějící. Jsem ale samozřejmě rád, že jsem mandát získal. Zefektivnění druhých kol voleb je také jednou z oblastí, kterým bych se jako senátor chtěl věnovat,“ řekl Rabas.

Ředitelem královédvorské zahrady je od roku 2012, předtím dlouhá léta vedl z funkce ředitele Podkrušnohorský zoopark v Chomutově. Mezi léty 2006 a 2010 byl poslancem, působil také jako zastupitel Ústeckého kraje. Po zvolení neuvažuje o tom, že by nejnavštěvovanější turistický cíl ve východních Čechách opustil. „Ve funkci ředitele Safari Parku Dvůr Králové zůstávám,“ potvrdil včera Deníku.



Chomutovsko Přemysl Rabas v současné době vnímá jako okres s obrovským potenciálem pro rozvoj turistického ruchu. „Je tu obrovský potenciál pro rozvoj turistického ruchu. Jako senátor bych rád propojil všechny, od státních úřadů až k místním živnostníkům, kdo můžou efektivně, čestně a nápaditě pomoci rozvoji služeb a změnit tvář Chomutovska. Chtěl bych se zaměřit na místní sídliště i bytové domy. Výrazně bych chtěl pomoci jednotlivcům i společenstvům vlastníků bytů,“ prozradil nový senátor.



„Chomutovsko v senátu doposud reprezentovali samí komunisté a jeden trestanec. Stálo by za to světu konečně ukázat, že i v Krušnohoří žijí odpovědní a sebevědomí lidé,“ řekl. Rabas s rodinou žije v krušnohorském Blatně nad Chomutovem, podílí se na mezinárodních programech na záchranu ohrožených zvířecích druhů.