Senátorské dluhy na Trutnovsku. ODA nezaplatila za kampaň

Trutnov – Dluhy ve výši desítek tisíc korun za sebou zanechala senátorská kampaň ODA po lednových volbách na Trutnovsku. Její kandidátka Blanka Horáková řeší nepříjemnou situaci. Strana však dává od nesplacených faktur ruce pryč.

Blanka Horáková kandidovala do Senátu před Vánoci 2017.Foto: ODA

„Vím o jednom případu. Jeden podnikatel si nárokoval peníze za něco, co jsme si neobjednali,“ uvedl Jaroslav Čížek, pracovník kanceláře ODA.



Jeho slova však nekorespondují s vyjádřením Blanky Horákové. „ODA dluží za více faktur. Za výrobu webových stránek nebo za fotografy, které jsem v Trutnově nasmlouvala s vírou, že strana ušetří oproti pražským cenám,“ řekla neúspěšná uchazečka o senátorské křeslo.



Konkrétní jména poškozených zveřejnit nechtěla. Známý je tak jen případ redakce portálů ZvičinaTV.cz a Královédvorsko.cz, které před volbami uspořádaly senátorskou debatu v Hostinném. Z devíti kandidátů v lednu přijalo pozvání na debatu pět z nich. Firma si za účast každého účtovala 2,5 tisíce korun.



„Někteří z kandidátů zaplatili na místě. Jiným byla vystavena faktura, kterou jejich strany následně proplatily,“ sdělil Jan Holan z portálu Královedvorsko.cz. „Podmínky jsme vyřizovali s tehdejším krajským manažerem ODA. Krajská organizace strany účast Blanky Horákové na debatě potvrdila, to je snad jasné přistoupení na podmínky, které jsme představili,“ dodal Jan Holan.

Regionální manažer ODA pro Královéhradecký a Pardubický kraj Tomáš Knížek se od celého problému distancoval. „K celé záležitosti se nemohu vyjádřit, protože již s ODA nespolupracuji. Z určitých důvodů jsem vypověděl smlouvu, ale jsem stále vázaný mlčenlivostí. Obraťte se na ředitelství,“ vzkázal Tomáš Knížek.



„Protože jsme si od informačního serveru pana Holana nic neobjednali, nevím, proč bychom měli proplácet fakturu za jeho údajné služby. Jinak nevím, koho dalšího by se to mohlo týkat. Veškeré objednané služby jsme uhradili,“ sdělil Deníku Jaroslav Čížek z pražské centrály Občanské demokratické aliance.



Faktury za služby, které Horáková před doplňovacími senátními volbami využila, prý leží na stole pražské centrály. „Já bych nerada zveřejňovala jména dalších lidí, kteří jsou do problému zatažení. Je to jejich věc,“ řekla Horáková.

Sama prý na kampaň přispěla 20 tisíci korunami. ODA ji neproplatila ani náklady na distribuci volebních letáků. „Nemyslím si, že by celá záležitost měla házet negativní dojem na mou osobu a na mé jméno. Jsem ve stejné pozici jako ostatní. I mě ODA dluží peníze,“ řekla Blanka Horáková. „Strana si všechny věci trochu uzpůsobila podle sebe. Myslím, že jsem byla použitá jako reklama,“ lituje znechucená Horáková.



V 1. kole doplňujících senátních voleb v obvodu Trutnov získala Blanka Horáková 455 hlasů a skončila na předposlední, tedy osmé pozici. Do druhého kola nepostoupila. Senátorem se později stal starosta Vrchlabí Jan Sobotka.



„S účastní ve veřejném životě končit nechci. Příště si ale dvakrát rozmyslím, za koho nebo s kým do voleb půjdu. Podle situace po prezidentských volbách v ODA vidím, že strana není uvnitř úplně v pořádku. Úsměvy vystřídaly urážky,“ smutní Blanka Horáková.