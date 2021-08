Seniora zastihla na houbách zdravotní indispozice, pomoc záchranářů byla nutná

Redakce





Otrava houbami není jediné riziko, které při této oblíbené kratochvíli hrozí. Stát se může i to, že vás uprostřed lesa postihne náhlá zdravotní indispozice. Přesně to se stalo 74letému seniorovi, který se sám, navzdory ne úplně dobrému zdravotnímu stavu, v sobotu vydal do lesa na Královédvorsku.

Záchranářům se postavil do cesty náročný terén | Foto: ZZS KHK

"Při pohybu v terénu jej ale stihla náhlá nevolnost, která mu znemožnila pohyb. Senior měl naštěstí u sebe mobilní telefon a tak mohl kontaktovat tísňovou linku. Na pomoc mu spolu s hasiči vyrazila záchranářská posádka ze základny ve Dvoře Králové nad Labem a vzhledem k terénu to rozhodně neměla snadné. Muže nakonec záchranáři s hasiči lokalizovali a v lesním terénu nalezli," popsali záchranáři zásah, která rozhodně nebyl přímočarý. Část cesty ale museli urazit v terénním speciálu hasičů. Po poskytnutí potřebné přednemocniční péče byl pacient - částečně pěšky, částečně vozem - dopraven na přístupné místo, kde mohl být umístěn na palubu sanitky a převezen k dalšímu vyšetření do nemocnice. FOTO: Náměstí patřilo vinařským slavnostem, vítězem je Sauvignon od Znojma Přečíst článek › Záchranáři nabádají všechny výletníky a houbaře, aby rozhodně nepřeceňovali své síly. A prosí - nainstalujte si do mobilního telefonu aplikaci Záchranka. Umožňuje totiž vaši přesnou lokalizaci a záchranářům tak ušetří spoustu práce.