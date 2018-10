Senioři v komisi tipovali počet voličů

Libňatov - Před čtyřmi lety v libňatovské volební komisi zasedali vesměs samí studenti, v obci na volby dohlížela jedna z nejmladších sestav na okrese. Při letošních komunálních volbách se však věkový průměr členů výrazně posunul.

V komisi, která bude v obci na Úpicku počítat hlasy, totiž zasedají samí senioři. „Dvěma z nás je 66 let, třem ostatním 65. Věkový průměr proto nemusíme moc složitě počítat,“ směje se Jaroslav Tomeš. Právě on obec z pozice starosty vede posledních 16 let. Letos už kandidátku nepodal, proto mohl v komisi zasednout také.



Sejde se v ní se svými dvěma spolužáky ze základní školy. „Tři jsme také z úpického Sychrova, kde jsme vyrůstali. Až později jsme se přestěhovali do Libňatova,“ vysvětluje končící starosta.



Členové komise se poprvé sešli ve 13 hodin. Právě v tu dobu jim po krátkém zaškolení začal volební maraton. Pokračovat budou ještě zítra do 14. hodiny, kdy se místnosti v celé republice uzavřou. Zhruba o dvě hodiny později budou znát v obci s 311 voliči výsledky.



„Když chodili do komise mladí, tak jsem často slyšel výtky, že sem chodí psát práce do školy a koukají do telefonů. Tak jsem už vloni při poslaneckých volbách oslovil přátele, kteří jsou mi věkem blízcí a s nimiž je vždycky zábava,“ vysvětluje Jaroslav Tomeš, jak vznikla volební komise s věkovým průměrem 65,5 let. „Jenom zapisovatelka nám letos kazí průměr,“ ušklíbne se na mladší kolegyni.



Pětice seniorů byla před startem volebního maratonu v dobré náladě. Dokládala ji třeba tipovací soutěž, v níž členové odhadovali počet voličů, kteří k volbám v Libňatově dorazí.