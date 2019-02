Seniorská obálka pomůže lidem už také v Trutnově

Trutnov - Tiskopis, do kterého si lidé vyplní všechny aktuální údaje o zdravotním stavu a pak ho doma formou obálky vystaví na viditelném místě. To je takzvaná karta I.C.E. („In Case of Emergency) neboli Seniorská obálka. Teď ji zavádějí i v Trutnově.

Seniorská obálka je určená nejen pro seniory, ale i pro zdravotně postižené. | Foto: Kamila Lorenzová

Záštitu nad osvětovou kampaní převzal místostarosta města Tomáš Eichler. Seniorská obálka pomáhá především v momentech, kdy si senioři či zdravotně znevýhodněné osoby přivolají naléhavou pomoc. „V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I.C.E. karta, která se stane pomocníkem i pro rodiny osob v krizové situaci, jejich blízké nebo pro pracovníky sociálních služeb,“ uvedla Adéla Cupáková z trutnovského odboru sociálních věcí. Složky integrovaného záchranného systému doporučují pro umístění obálky v domácnosti především vnitřní stranu vstupních dveří do bytu, případně dveře lednice. Pro bezpečné uchování obálky slouží plastový obal a k jeho připevnění oboustranná lepicí páska. Tiskopis s obalem je možné získat zdarma, a to na několika místech města - v inforecepci městského úřadu, v knihovně na Krakonošově náměstí a v její pobočce v Horské ulici a na Úřadu práce. v Trutnově. OBRAZEM: Starosta přivítal první letošní narozené dítě Přečíst článek ›

Autor: Jana Mudrová