Pec pod Sněžkou - Navzdory mrazu a sněhu si horští nosiči naloží na záda třicetikilovou zátěž, aby zdolali nejvyšší horu České republiky.

Horští nosiči se vydají s třicetikilovým nákladem od dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou přes Růžohorky na Sněžku. | Foto: Deník/Michal Fanta

Šestý ročník nejtěžšího tuzemského závodu horských nosičů Sněžka Sherpa Cup znovu pořádně prověří schopnosti třiceti účastníků, mezi nimiž bude i šest žen. Na vrchol Sněžky v sobotu 26. ledna ponesou zásoby pro Českou Poštovnu.

Zimní varianta závodu je zdánlivě lehčí. Muži nesou 30 a ženy 15 kg, což je o deset a pět kilo méně než v letní variantě. Ve skutečnosti je to společně s krosnou, náhradním oblečením a tekutinami o několik kilogramů více. „Na zimní závod Sněžka Sherpa Cup je příprava náročná. Do poslední minuty nevíte, co si pro vás Sněžka připraví. Závodníci mohou jít na sněžnicích nebo skialpech, ale nakonec stejně někteří z nich vyrazí v botaskách. Aby prý mohli běžet - blázni,“ doplňuje provozní Poštovny na Sněžce Dalibor Blaha.

Závod je dlouhý 5,6 km, závodníci překonají převýšení 824 metrů. Ten nejlepší, Petr Mazal z Poličky, v loňském roce zvládl trasu přes Růžohorky doslova uběhnout za 1 hodinu a 10 minut. První žena, Iva Dolečková, dorazila v čase 1 hodina 21 minut. „Pro běžného turistu je to čas, který mu nestačí ani na cestu ze Sněžky dolů a to jen s malým batůžkem,“ připomíná Blaha. Start závodu je v 11.00 v Peci pod Sněžkou před budovou stanice lanové dráhy na Sněžku.