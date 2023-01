„Fanouškům s negativní zkušeností patří samozřejmě omluva za to, že nedorazili do areálu ve Svatém Petru dle svých představ. Počet kyvadlových autobusů byl dostatečný, některé z nich však uvázly v dopravní zácpě a situaci se podařilo vyřešit až s následnou asistencí Policie ČR,“ reagovali v prohlášení organizátoři Světového poháru a vysvětlili situaci pro nedělní druhý závod. „Na neděli přijímáme ve spolupráci s Policií ČR taková opatření, aby se situace neopakovala. Primárně se soustředíme na plynulý průjezd kyvadlových autobusů, které tak logicky budou moct obsloužit větší počet návštěvníků.“

Slováci se cítí jako doma

Fanoušci si přesto světovou lyžařskou událost dobře užívali. Podle očekávání byli nejvíce slyšet Slováci, kteří podporovali olympijskou vítězku Petru Vlhovou. „Litujeme, že Peťu nevidíme na pódiu, ale v neděli tam určitě bude. Přijedeme určitě fandit. I když jí to v sobotu nevyšlo na nejlepší tři místa, vyhrál sport a o to jde. Mikaela Shiffrinová je TOP lyžařka, to je něco neskutečného,“ uznal kvality nezastavitelné Američanky Mikuláš Murín z Fiľakova, který přijel na Světový pohár s manželkou a dvěma dětmi. Ubytovali se ve Vrchlabí.

„Z apartmánu jsme odjížděli už v 6.30. Užíváme si to úžasně, jako bychom byli doma, jsme prostě stále Česko-Slovensko. Organizace je opravdu vynikající, jsme z toho mile překvapení,“ pochválil Mikuláš Murín pořadatele.

Milada Marešová naopak ubytování nepotřebovala, přijela z Českého ráje z obce Vrát u Železného Brodu. „Bylo to skvělé, fandili jsme „Šifrince“. To je naše favoritka. Atmosféra byla skvělá pro všechny závodnice. Sehnali jsme si místo hned vepředu na stání, abychom viděli co nejlépe. Byl to ale boj. Chtěli jsme, aby děti viděly, jak se závodí ve Světovém poháru,“ popsala svoje dojmy ze sobotního slalomu. Litovala jen, že se jí nepodařilo získat autogram Mikaely Shiffrinové. „Chtěli jsme podepsat mobil, ale nějak se to zatím nepovedlo. Tak třeba zítra,“ doufala.

Také Mateusz Alexander z polského města Kielce si vydobyl místo u cíle v bezprostřední blízkosti světových hvězd, od kterých ho dělil pouze koridor ze železných zábran. „Na alpské lyžování jsem se díval zatím jen v televizi a teď jsem byl čtyři metry od Mikaely Shiffrinové,“ neskrýval nadšení polský fanoušek s velkým plakátem americké hvězdy.

Nepřehlédnutelné brýle

Komu fandil Erol Bekirov, to bylo patrné na první pohled. V hledišti se vyjímaly jeho speciální brýle v amerických barvách včetně nápisu, tvář si vyzdobil americkými vlaječkami. „Jsem původem z Bulharska, v Čechách jsem 15 let, žiju v Mladé Boleslavi. Mám brýle, plakát, zvonky, trumpety. Fandíme Mikaele už hodně dlouho. Je nejlepší. Když mám možnost, tak se jezdím dívat i na jiné závody v Evropě. Byl jsem ve Špindlerově Mlýně i před čtyřmi lety a také v Lienzu, Krajnske Goře, Val Gardeně, Bormiu, Alta Badii a Söldenu,“ vyjmenoval svoje návštěvy Světového poháru.

V neděli bude mít o důvod víc fandit svojí favoritce. Mikeala Shiffrinová se může zapsat ve Špindlerově Mlýně do lyžařských dějin a vyrovnat rekord legendárního Švéda Ingemara Stenmarka v počtu vítězství ve Světovém poháru. "Miluju to tady. Je zde úžasná trať a fanoušci jsou neuvěřitelní. Slyšela jsem je až nahoře na svahu," řekla v sobotu Mikaela Shiffrinová. Přidá ve Svatém Petru vítězství číslo 86?