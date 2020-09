Nový lesk a šmrnc dostala také budova, která má historické kořeny až v 16. století, a je dominantou krkonošského městečka. „Budova bývalé radnice vždy byla a věříme, že znovu bude velmi výraznou stavbou města. Už před více jak sto lety se objevovala na většině pohlednic ze Svobody nad Úpou,“ řekl starosta Petr Týfa. Na fasádě vynikají ozdobné prvky a znak města. Uvnitř domu, kde do roku 2001 promítalo kino Máj, vzniklo šest sociálních bytů. Na podzim se tam mají stěhovat první nájemníci. Do rekonstrukce budovy investovala Svoboda nad Úpou 13 milionů korun.

„Práce řemeslníků byla velmi náročná. Začínalo se od shora kopulí a šlo se postupně dolů. Věž má navíc velmi složitou konstrukci s celou řadou architektonických prvků, takže opláštění věže bylo velmi pracné. Výsledek je skvělý,“ uvedl Týfa.

Klempíři během oprav otevřeli poprvé po 54 letech měděnou kopuli věžičky, kde jsou ukryté dokumenty a fragmenty z let 1869 a 1966. Po více jak 150 letech tak představitelé Svobody nad Úpou dostali do rukou ručně psané pamětní listy, mince a platidla z doby panování císaře Františka Josefa I. a jeho předchůdců. Po ofocení uložili cenné artefakty zpět do schránky a přidali k nim do tubusů předměty a písemnosti ze současné doby pro budoucí generace, mimo jiné také vydání Krkonošského deníku.

Přesný čas z Německa

Nové elektronické hodiny usadil ve Svobodě nad Úpou ve středu Ivan Šmerda z Hodkovic nad Mohelkou. „Každý ze tří ciferníků má svůj vlastní pohon, řízený centrální elektronikou přes dálkový dlouhovlnný vysílač DCF ve Frankfurtu nad Mohanem. Přesný čas synchronizuje elektronika,“ popsal nový hodinový stroj na věži. Signál DCF z vysílače ve Frankfurtu se používá jako zdroj přesného času pro hodiny v okruhu přibližně 2000 kilometrů.

Šmerda se zabývá restaurováním původních hodinových strojů a výrobou elektronických věžních hodin. Ty nastavuje na radnicích, kostelech či školách, mimo jiné také v Jičíně na Valdické bráně. Během roku jich zvládne opravit či vyrobit deset.

„Začíná se usazováním ciferníků, které se připevní do ocelového rámu. Usadí se ručičkový převod, na něj se nasadí ručičky. Ty je potřeba nastavit tak, aby ukazovaly správně na jednotlivé číslice. Poté připojíme pohon, který se zapojí do řídící elektroniky. Nastavení provedeme přes počítač a zařízení si už samo najede na správný čas,“ přiblížil postup při instalování nových věžních hodin.

Ciferníky ve Svobodě nad Úpou jsou z polykarbonátových desek, naformátovaných na správný rozměr, průměr mají 1,4 metru. "Existují různé typy ciferníků. Od fasádních, plechových po skleněné. Ten ve Svobodě má ocelový rám s polykarbonátovými segmenty. Dříve se používalo sklo, teď polykarbonát, který nepraská. Je pružný, lehčí a má delší životnost," vysvětlil.

Slavnostní otevření před Rudolfovými slavnostmi

Novou podobou budovy na náměstí Svornosti se pochlubí město veřejnosti v předvečer Rudolfových slavností v pátek 18. září, kdy návštěvníky překvapí ochotnické kousky místního divadelního souboru S.N.Ú. Ve druhé polovině budovy plánuje vedení města vybudovat víceúčelový, multifunkční sál pro 100-150 osob a kulturní místnost pro setkávání klubů a spolků. Městská rada schválila v srpnu zadávací dokumentaci a vybírá projektanta.