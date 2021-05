ÚPICE

Zásadní změnou projde hlavní třída v Úpici, kde dlažební kostky nahradí asfalt. Rekonstrukce potrvá do 10. října. Objízdná trasa povede obousměrně přes autobusové nádraží. Úpravy dozná také parkování v ulicích, kde dojde k vybudování jednotlivých zálivů. Povrch chodníků bude v ulici Pod Městem sjednocen na mozaikovou žulovou dlažbu a v ulici Dr. A. Hejny bude z betonové zámkové dlažby. Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěn provizorní přístup k obchodům a domům v dotčených ulicích pro pěší. Vjezd pro zásobování bude umožněn vždy pouze po dohodě se stavbyvedoucím.

Investorem rekonstrukce silnice je Královéhradecký kraj. Chodníky a další opravy zajišťuje město. Průběh stavebních prací je rozdělen na dvě etapy. Průchod stavbou k jednotlivým obchodům má být zachován. Součástí rekonstrukce bude také obnova stávajících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) a pokládka nových optických rozvodů. Zároveň dojde k výměně stávajícího kabelového vedení nízkého napětí společnosti ČEZ v ulici Pod Městem a v ulici Dr. Beneše.

ZLATÁ OLEŠNICE

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí zahajuje na silnici první třídy/16 stavební práce na opravě vozovky, mostů a silničních propustků v úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi. Stavební práce si na místě vyžádají kompletní uzavírku silnice. Řidiči budou až do října využívat značené objízdné trasy.

Oprava zahrnuje několik dílčích akcí. Její součástí bude rekonstrukce mostu a dvou silničních propustků ve Zlaté Olešnici, obnova živičného krytu vozovky v celém úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi a rozsáhlá oprava mostu v Bernarticích. "Bernartický most podstoupí demolici mostního svršku a vybavíme jej novou mostní izolací, římsami, dilatačními závěry, bezpečnostním zábradlím a novou vozovkou," upřesnila Kristýna Korenčiková z týmu komunikace krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.

"K opravě povrchu silnice první třídy jsme přistoupili vzhledem k jeho špatnému stavu, kdy již nyní vykazuje značné deformace, rozpad krytu a tvoří se zde trhliny. Oprava mostu ve Zlaté Olešnici je nutná zejména z důvodu zatékání do jeho konstrukce," dodala Korenčiková.

V průběhu stavby dojde k úplné uzavírce silnice první třídy. Ve Zlaté Olešnici bude uzavírka v termínu od 17. května do 30. května a od 6. září do 17. října. Pro dokončovací práce v druhé polovině října bude opravovaný úsek průjezdný kyvadlově, s omezením pro jednotlivá pracovní místa.

V Bernarticích dojde k uzavření silnice v místě opravovaného mostu od 31. května do 5. září. Navrženy jsou dvě objízdné trasy. První trasu budou řidiči využívat po dobu opravy mostu a propustků ve Zlaté Olešnici a druhou trasu po dobu opravy mostu v Bernarticích. Pro rezidenty dotčených obcí a pro složky integrovaného záchranného systému bude na místě viditelně označena objízdná trasa po místních a provizorních komunikacích. Opravu pro ŘSD provede firma Strabag za 30,7 milionu Kč bez DPH.

PILNÍKOV

V pondělí začínají také stavební práce na opravě silnice první třídy/16 v Pilníkově. Součástí akce je oprava čtyř mostních objektů mezi Pilníkovem a Volanovem. Rekonstrukce si vyžádá uzavírku silnice, během které budou řidiči využívat značené objízdné trasy. Dokončení celé akce plánuje ŘSD na listopad letošního roku.

Podle ŘSD stávající stavebně-technický stav silnice nevyhovuje současné intenzitě dopravy a aktuálním požadavkům na bezpečnost silničního provozu. "Vozovkové vrstvy jsou porušené, vozovka je lokálně propadlá, na komunikaci jsou vyjeté koleje, nepravidelné hrboly a trhliny. Spolu s výměnou povrchu vozovky provedeme sanační práce i opravu odvodnění komunikace. Vzhledem k nevyhovujícímu stavebnímu stavu několika mostů na trase silnice I/16 také dojde k výměně a opravě jejich částí. Mosty vybavíme novou nosnou konstrukcí, izolacemi, odvodněním opěr i novým záchytným systémem," uvedla Kristýna Korenčiková.

Stavební práce si vyžádají uzavírku silnice I/16 od 17. května do 14. listopadu. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede obousměrně přes Hostinné, Rudník, Mladé Buky a Trutnov. Nákladní doprava využije trasu dále přes Vrchlabí. K zajištění místní dopravní obslužnosti budou v místě opravovaných mostů vybudována mostní provizoria. Zcela uzavřena bude od 17. do 30. května hlavní silnice mezi železničním přejezdem Vlčice a křižovatkou na Staré Buky. Objízdná trasa do Trutnova je řešena přes osadu Letná, do Starých Buků ulicí Polní.

Plánované dokončení oprav v Pilníkově je podle ŘSD v listopadu letošního roku. Opravu za 63,3 milionu Kč bez DPH provede firma M-silnice.

VÝŠINKA

Dopravní omezení pokračuje mezi Výšinkou a Kocbeřemi na silnici první třídy na hlavním tahu mezi Trutnovem a Hradcem Králové. ŘSD tam opravuje čtyři propustky. Provoz je řízen kyvadlově semafory. Částečná uzavírka potrvá do 30. června. Kompletní uzavírka byla na této trase o uplynulém víkendu, druhá je v plánu o víkendu 5. a 6. června, kdy budou řidiči využívat objízdné trasy. Objízdná trasa po dobu úplných uzavírek pro osobní a autobusovou dopravu povede přes Kohoutov a Hajnici, pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny přes Jaroměř, Náchod a Trutnov. ŘSD dokončí opravu v srpnu.

ŘSD provádí rekonstrukci čtyř propustků, nacházejících se pod silnicí I/37 mezi křižovatkami se silnicemi třetích tříd na Kohoutov a Hajnici. "O vybudování nové konstrukce propustků bylo rozhodnuto kvůli špatnému stavebně-technickému stavu. Realizací nových propustků zajistíme bezproblémovou funkci odvodňovacího systému komunikace a zvýšíme bezpečnost provozu v daném úseku. V průběhu opravy bude stávající nosná konstrukce propustků kompletně odstraněna a bude nahrazena novou konstrukcí s užitím nové železobetonové trouby," sdělila Korenčiková.

Opravu pro ŘSD provádí firma Mados MT za 5,5 milionu Kč bez DPH.