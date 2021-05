/FOTOGALERIE/ Hned na dvou místech na jediné přístupové silnici do Pece pod Sněžkou musí počítat řidiči na delší dobu s částečným omezením dopravy. Je to kvůli opravě mostů v Temném Dole a Velké Úpě.

Most v Temném Dole v Krkonoších je v havarijním stavu, projedou tam jen vozy do 20 tun. | Foto: Miloš Šálek

Most v Temném Dole je v havarijním stavu, projedou tam jen vozy do 20 tun. Během posledních tří let se výrazně zhoršil jeho stav. Na mostě aktuálně platí omezení rychlosti na 30 km/h, průjezd je zúžen do jednoho jízdního pruhu. Od pátku řídí dopravu semafory.