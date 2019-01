Trutnov - Z přívalů sněhu v posledních dnech mají radost zejména lyžaři. Menší nadšení však projevují motoristé. Na silnicích mají značné problémy. Stejně jako loni touto dobou jsou největší potíže v neudržovaných serpentinách mezi Adršpachem a Chvalčí na pomezí náchodského a trutnovského okresu.

Stejně jako loni jsou v neudržovaných serpentinách mezi Adršpachem a Chvalčí potíže. | Foto: archiv Deníku

Silničáři úsek opět uzavřeli. Na obou koncích jsou závory, které mají zabránit řidičům v pokusech projet cestu na vlastní pěst. Ještě před několika dny se někteří skutečně riskovali a snažili závory objet. „Tato uzávěra je povolená úřady a platí do 31. března letošního roku. Samozřejmě, pokud by se v průběhu zimní sezóny klimatické podmínky zlepšily, jsme schopni tento úsek pro dopravu opět otevřít,“ oznámil Petr Ungrád, vedoucí závodu Trutnov Údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Náhradní trasa z Adršpachu do Trutnova vede před Radvanice, což je asi o 11 kilometrů delší objížďka. „Řidiči se už nyní nesnaží objíždět závory a začínají jezdit přes Radvanice,“ řekl zástupce silničářů z Trutnova.



Někteří šoféři se ale domnívají, že po úpravách by cesta mezi Adršpachem a Chvalčí mohla být sjízdná. „Je to teď zajížďka. Kdyby se silnice prohrnula a posolila, myslím si, že by se tudy jezdit dalo,“ prohlásil řidič Jiří Prouza z Náchoda, který místem často projíždí. Problém je však v tom, že trasa vede přes Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko, kde se nesmí používat posypová sůl.



Silničáři rovněž upozorňují, že inkriminovaný úsek uzavřený závorami je složitý na údržbu. Už v minulosti došlo k řadě případů, kdy v místě kvůli špatným podmínkách uvízla řada aut, které obec Chvaleč na vlastní náklady vyprošťovala. O tom vědí své rovněž hasiči, kteří tam také několikrát zasahovali. „Zásahy byly pro naši těžkou techniku velmi komplikované a pro hasiče dokonce nebezpečné,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. (hyš)