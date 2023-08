K plotu u Havlovy chalupy na Hrádečku lidé pravidelně chodí zapalovat svíčky při různých výročích, ať sametové revoluce nebo úmrtí Václava Havla, nebo i v jiné dny a vzpomínají na bývalého prezidenta. „Dnešní stav je spíš ostudou. Hrádeček by si zasloužil oživení,“ souhlasí Robert Fajfr z Trutnova, který na Hrádeček k chalupě Václava Havla pravidelně chodí. Na Hrádečku by si dovedl představit pobočku Knihovny Václava Havla nebo Nadace Olgy Havlové.

„Nejde jen o to na Hrádeček přijít a dát tam svíčku, ale také se něco dozvědět. Místo má ztracený potenciál, přitom má obrovský genius loci. Václav Havel tam toho spoustu napsal, scházel se svými přáteli, byli tam bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan či ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. To je něco unikátního i z mezinárodního pohledu,“ připomíná starostka Mladých Buků, do jejichž území Hrádeček katastrálně patří.

„Lidi se o Hrádeček hodně zajímají, včetně cizinců. Je to místo, které si zaslouží vyzdvihnout. My jako místní samospráva bychom o to určitě měli zájem. V Krkonoších máme Sněžku, krásný národní park, ale v rámci méně vytížených lokalit by to bylo nádherné místo, které si říká o návštěvu. Mohlo by navazovat na disidentskou stezku, kterou mají v Malé Úpě,“ dodává Potůčková.

Apartmány ne

Naopak výstavba apartmánů na okolních loukách patřících bývalé první dámě Dagmar Havlové možná nebude. Hodně se o ní mluvilo před čtyřmi lety. Podle Dagmar Havlové byla kauza apartmánů Hrádeček uměle vytvořená. „Vznikla údajným udáním chronického stěžovatele, který měl zálusk na pozemky Václava Havla již dlouhodobě. Tyto naše pozemky by rád využil k dalším komerčním odstřelům daňků, jež léta provozuje na svých okolních oplocených pozemcích,“ vyjádřila se Dagmar Havlová.

„Všechno zlé je ovšem pro něco dobré. Děkuji mediím za reklamu, tolik nabídek ke koupi pozemků jsem nikdy neměla,“ uvedla Dagmar Havlová.

Pravdou bylo, že Dagmar Havlová požádala o změnu územního plánu městyse Mladé Buky kvůli pozemkům na Hrádečku. „Paní Havlová požádala o změnu funkčního využití pozemku, kterým disponuje. Její návrh na změnu územního plánu kvůli stavbě penzionu a apartmánů byl vyhodnocený jako záměr s možným negativním vlivem na životní prostředí v dotčené lokalitě,“ vysvětloval tehdy situaci Marek Hlíza z oddělení územního plánování Městského úřadu v Trutnově. Plocha, která je ve vlastnictví Dagmar Havlové, stavbu penzionu a apartmánů neumožňuje.

Pozemky patří do soustavy chráněných území členských států Evropské unie Natura 2000. „Byla by to kravina a devastace přírody dělat něco takového na krásném místě s nádhernými loukami a likvidovat zemědělskou půdu. Bylo by to proti poslednímu přání Václava Havla, který chtěl, aby Hrádeček zůstal takový, jaký je a nic se tam nestavělo,“ reagoval Havlův dlouholetý soused a přítel Vladimír Pechan z Vlčic. Znali se od roku 1967. „Hrádeček bylo jeho zamilované místo. Jak mohl, pořád byl tady,“ dodal Pechan.

„Vybudovat místo, které by uctilo památku Václava Havla, je sice běh na dlouhou trať, ale pevně doufám, že to jednou přijde. Rádi bychom o tom komunikovali s Dagmar Havlovou. Bude na nás, abychom přišli s konkrétním plánem,“ uvedla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Pamětní deska na fasádě kina

V nedalekém Trutnově bude mít Václav Havel speciální pamětní desku. Plastický reliéf postavy v životní velikosti bude zdobit fasádu nově opraveného kina Vesmír na nábřeží Václava Havla. Odhalena bude 5. října, tedy v den, který připadá na narozeniny Václava Havla. Letos by mu bylo 87. „Spojitost Václava Havla s Trutnovem nemusím ani zmiňovat a vhodnější veřejné místo než budovu kina na nábřeží bychom hledali jen stěží. Jsem rád, že se nám to letos povede,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa. Trutnov pojmenoval nábřeží po bývalém prezidentovi, který pracoval v místním pivovaru, v roce 2016. U pamětní desky bude vyhrazeno pietní místo, kde budou lidé moci zapalovat svíčky a vzpomínat na českého státníka, dramatika a disidenta.

„Hrádeček by si zasloužil oživení. S tím mohu jen souhlasit. Dnešní stav je spíš ostudou,“ namítl Robert Fajfr z Trutnova, který na Hrádeček k chalupě Václava Havla pravidelně chodí. „Na druhou stranu si dnešní stav zachovává při své inkognito existenci svůj génius loci. V dobách minulých také velká část veřejnosti věděla, že se tam něco děje, ale přesto to bylo z pochopitelných důvodů tabu. Dnes je to tabu již z nepochopitelných důvodů. Široká veřejnost stále neví, kam patří a stále je tady pro mne těžko pochopitelná opatrnost veřejně se k Václavovi a jeho odkazu přiznat. Podobně je na tom léta i trutnovský festival,“ vyjádřil se Fajfr.



Na Hrádečku by si dovedl představit pobočku buď Knihovny Václava Havla nebo Nadace Olgy Havlové. „Nebo obojího. Mělo by se tady objevit něco živého, fungujícího. Nikoliv muzeum či „mauzoleum“. Něco, kde bychom si mohli zahrát Audienci, kterou má náš spolek amatérského divadla Neklid léta nastudovanou. Něco, kde by se podávalo trutnovské pivo z pivovaru, kde Václav svého času koulel sudy. Něco, kde by se mohli občas sejít přátelé z disentu a dnešní příznivci jeho odkazu. „Setkání na Hrádečku“ by mohlo být setkávání i dnešních intelektuálních elit a diskuse by se mohli odvíjet ve smyslu Fóra 2000. A proč ne?“