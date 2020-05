Na Sněžce bylo ráno zataženo, beze srážek, plus 1,3 stupně Celsia, avšak pocitová teplota vlivem silného větru minus 2,6 stupně Celsia, uvedla na webu polská horská služba. U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno oblačno, beze srážek, tři stupně nad nulou a vítr v nárazech dosahoval 40 km/h.

Podle meteorologů je Sněžka (1603 m n.m.) extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské. Za určitých podmínek to platí i o hřebenech Krkonoš, kde se daří arkto-alpínské tundře.

V Královéhradeckém kraji má být dnes většinou proměnlivá, převážně velká oblačnost, s přeháňkami, ojediněle se mohou vyskytnout bouřky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 14 až 17 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem osmi. Vítr může místy dosahovat rychlosti přes 50 km/h, uvedli ráno meteorologové.

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku zahájila sezonu 1. května, v provozu je v závislosti na počasí denně. Předtím od poloviny března kvůli pandemii koronaviru nejezdila.

Na hřebenech Krkonoš, vzhledem k dočasnému uzavření česko-polské hranice, je částečně omezen pohyb, hranici nelze přecházet. Po hřebenech Krkonoš vede červeně značená Cesta česko-polského přátelství, která na řadě míst překračuje hranici.