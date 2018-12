Pec pod Sněžkou - Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku kvůli silnému větru nejede a zřejmě to tak zůstane i o prodlouženém silvestrovském víkendu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, řekl náčelník lanovky Jiří Martinec. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

"Podle předpovědi to vypadá, že horní úsek nepojede také o víkendu a začátkem příštího týdne. Vítr má zesilovat. Předpokládáme, že horní úsek se rozjede až počátkem nového roku. Dolní úsek z Pece na Růžovou horu by měl být v provozu," řekl ČTK Martinec.

Dnes ráno byla na Sněžce mlha a teplota těsně pod nulou. V Krkonoších platí druhý z pěti stupňů lavinového nebezpečí, na hřebenech hor je téměř metr sněhu.

Meteorologové na dnešek předpovídají pro Královéhradecký kraj oblačno až zataženo, místy déšť, v polohách nad 800 m postupně déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od plus tří do plus šesti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem má být kolem nuly.

Zájem o lanovku stoupá

Podle Martince se zájem o služby lanovky s nadcházejícím Silvestrem zvyšuje. "Ve čtvrtek jsme měli lidí poměrně dost, asi 450. Před Vánoci chodilo denně mezi 50 až 70. Zájem stoupá. Někteří lidé se se sáňkami nechávají vyvézt na Růžovou horu," řekl Martinec.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, a to Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru, převýšení je přes 700 metrů.