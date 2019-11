Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli vlekaři na webu lanovky. Na Sněžce dnes podle informací polské horské služby vál vítr rychlostí přes 70 kilometrů v hodině, byla mlha a viditelnost do 30 metrů.

Na hřebenech Krkonoš v polovině týdne napadlo až 30 centimetrů sněhu a horská služba vydala turistům varování před cestami zavátými sněhem. Po následném oteplení na hřebenech nyní leží asi deset centimetrů mokrého sněhu. Teplota na hřebenové Luční boudě se dnes ráno pohybovala kolem tří stupňů Celsia, na Sněžce byly dva stupně.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji oblačno až zataženo, postupně by mohlo být přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na hřebenech hor má být kolem šesti stupňů. Vítr by mohl mít na hřebenech v nárazech rychlost kolem 90 kilometrů v hodině. Postupně by měl vítr dnes slábnout.