Vůbec poprvé od poloviny listopadu tak není nejvíce nemocných v Královéhradeckém kraji v okrese Hradec Králové. Nejvíce aktivních případů je v okrese Trutnov. Na Trutnovsku už dva týdny přibývají nakažení vůbec nejrychlejším tempem ze všech okresů v České republice.

Situace je vážná i podle hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. "Trutnovská nemocnice je velmi zatížená a proto je důležitá vzájemná spolupráce mezi nemocnicemi. Všechna zdravotnická zařízení v kraji Trutnovsku pomáhají a budou až do té doby, než se tam situace stabilizuje," uvedl Martin Červíček. Ten zároveň přiznal, že situace není špatná jen v jednom okrese. "Jsme jeden z nejzatíženějších krajů a odráží se to i v nemocnicích," řekl.

Vakcíny dorazily

Přesně podle plánu dorazila ve středu do Královéhradeckého kraje další dávka vakcíny proti koronaviru. Zdravotníci tak mohou plynule navázat na očkování z dřívějších dávek. Všechny dřívější vakcíny, které do kraje přišly od začátku ledna, už zdravotníci spotřebovali. Ze středeční dávky proočkují nemocnice celkem 5850 dávek, další dávka by pak měla přijít do kraje zase za týden.

"Tato várka je nezbytná pro pokračování první fáze očkování, která v našem regionu postupuje bez problémů. Dalších 5850 dávek vakcíny umožní otevřít nové sloty v rezervačním systému našich nemocnic pro očkování osob starších 80 let," sdělil hejtman Martin Červíček.

Ten už v úterý oznámil, že ačkoliv do Česka přišel omezený počet vakcín, Královéhradecký kraj podle dohody s premiérem Andrejem Babišem tento týden dostane původně avizované množství. To se nakonec opravdu potvrdilo. Díky další dárce vakcín by měla už v pátek začít s očkováním seniorů přihlášených přes Centrální rezervační systém nemocnice v Trutnově, od pondělí se pak přidají i nemocnice v Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem.