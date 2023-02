Ačkoliv se za posledních dvacet let zvýšil počet zubních lékařů v okrese Trutnov z 80 na současných 120, situace rozhodně ideální není. "To jsou absolutní čísla, která mohou vypadat dobře. Problémem je, že zubních lékařů pracujících na plný úvazek máme v současné době v oblasti Trutnovska mezi 66 a 70. Zbytek tvoří zubní lékařky na mateřských dovolených, dále jsou to zubní lékaři důchodového věku, kteří buď pracuji na zkrácený úvazek nebo nepracují vůbec," vysvětlil Miroslav Šťovíček, předseda představenstva Oblastní stomatologické komory (OSK) Trutnov, který provozuje zubní ordinaci v Trutnově. "Situaci by mohl zlepšit návrat zubních lékařek, které jsou v současné době na mateřských dovolených," dodal.