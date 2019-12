Na každé zastávce budou světlo připalovat dalším skautům nebo kurýrům.

Na hlavním nádraží v Trutnově bude možné světlo získat v sobotu od 13.20 do 14.30 hodin. Skauti světlo roznesou v následujících dnech k seniorům do sedmi objektů, dále do Pilníkova, Bernartic a Zlaté Olešnice. V neděli od 17 do 18 hodin na Krakonošovo náměstí si u pódia skauti s veřejností zazpívají koledy. Všichni, kteří světlo šíří nebo si ho ponesou do svého domova, dostanou požehnání od kněze.