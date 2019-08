V Ruprechticích na Broumovsku se sešlo 60 dětí, tábor byl zaměřen na staré české pověsti. Účastníci se v napínavé hře mimo jiné setkali s Přemyslem Oráčem, Daliborem, který se ve věži z nouze naučil hrát na housle, a také třeba s rytíři z Blaníku. Skauti se v přírodě také učili postarat se sami o sebe. Podíleli se na vaření, zatápěli v kamnech, dováželi vodu ze studánky, připravovali ohně. Vyzkoušeli si lasování, ringo nebo lakros, učili se tiskařské techniky, vyřezávali ze dřeva a poznávali krajinu.

Indiánská týpí si vedle Hájenky v Novém Rokytníku postavily skautky z družiny Lvice. Tématem jejich pobytu bylo Japonsko. Dívky si vše zařídily samy jen s malou pomocí dospělých. Zvládly nejen stavbu stanů a běžné vaření, ale samy také nakupovaly a hospodařily s financemi, držely i v tak malém počtu tábornic noční hlídky, nosily vodu z pramene do prudkého kopce a podobně. Naučily se vyrábět a oblékat kimona, připravovaly čajové obřady, technikou kanzashi vyráběly kytičky z látky, česaly drdoly, poznaly umění ikebany, kaligrafii nebo používání jídelních hůlek.

Nejmenší tábor co do počtu účastníků i do doby trvání se konal v České Skalici pro děti od 5 do 7 let. Završily na něm své celoroční westernové téma a na čtyři dny se proměnily v malé kovboje a pomocníky šerifa. „Skautští vedoucí nedostávají za svou celoroční práci s mládeží žádný plat. Nemají žádný finanční příjem ani za vedení táborů nebo jiných skautských aktivit. Vše dělají naprosto zdarma a v této dobrovolnické činnosti odvádí každý z nich stovky o hodin ročně,“ dodala Blanka Radiměřská ze Střediska Hraničář.