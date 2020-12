/FOTOGALERIE/ Do Trutnova a Dvora Králové nad Labem přivezli skauti v sobotu betlémské světlo. Na náměstí ho rozdávali lidem. Betlémské světlo doputuje i do Žacléře, kde si jej můžou lidé převzít od skautů v úterý 22. prosince od 16 do 17 hodin u vánočního stromu na Rýchorském náměstí. Světlo zažehnuté v Betlémě je plamínek, který putuje napříč Evropou a tradičně se šíří jako symbol Vánoc, míru a přátelství.

Skauti ze střediska Hraničář přivezli do Trutnova betlémské světlo. | Foto: Jan Bartoš

Skauti z trutnovského střediska Hraničář již přes deset let jezdí pro světlo vlakem do Jaroměře, odkud jako oficiální kurýři vezou světlo do Trutnova. V sobotu rozdávali betlémské světlo lidem na Krakonošově náměstí. V neděli ho přinesli do kostela Narození Panny Marie na mši svatou, kde zapálili svíce na velkém adventním věnci a na oltáři. Betlémské světlo v trutnovském kostele bude k dispozici až do 24. prosince ve vstupních prostorách u mříží. V pondělí skauti rozváželi světlo k trutnovským pečovatelským domům.