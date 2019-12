Skauti přivezli do Trutnova betlémské světlo, symbol Vánoc rozdají na náměstí

/FOTOGALERIE/ Betlémské světlo, které se tradičně šíří jako symbol Vánoc, přivezli v sobotu do Trutnova skauti z trutnovského střediska Hraničář a zapojili se tak do obří republikové štafety.

Skauti ze střediska Hraničář, kteří se už deset let zapojují do obří štafety, přivezli v sobotu do Trutnova betlémské světlo. | Foto: Jan Bartoš