Na začátku promluví kněz a skaut Ján Kubis o betlémském světle a dá požehnání všem, kteří světlo šíří nebo si ho ponesou do svého domova. Živý betlém přiblíží vánoční příběh z Betléma. Josef předá symbolicky betlémské světlo ze své lucerny. Následně budou skauti rozdávat betlémské světlo u stánku. Kdo nebude mít vlastní lampičku, dostane sklenici se svíčkou, aby si každý, kdo chce, mohl světlo odnést domů.

Betlémské světlo se bude rozdávat také na dalších místech Trutnovska, například v pondělí 19. prosince v kostele sv. Mikuláše v Hajnici od 17 do 19.30, ve středu 21. prosince v Žacléři na Rýchorském náměstí u vánočního stromu od 15.30 do 16.30, v pátek 23. prosince na náměstí Horníků ve Rtyni v Podkrkonoší od 15 do 16 hodin, v sobotu 24. prosince v Úpici na náměstí TGM od 14 do 15 hodin.

Betlémské světlo je plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Betlémské světlo se do naší země poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, kteří se konečně dočkali svobody, přinesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého.

