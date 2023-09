Tři sta milionů korun letos Skiareál Špindlerův Mlýn investuje do nadcházející zimní sezóny. Návštěvníci největšího krkonošského střediska se už letos mohou těšit na zásadním způsobem rozšířené modré sjezdovky, ale hlavně na dvě zbrusu nové sjezdovky, to vše s nejnovějším systémem technického zasněžování. Jde o první fázi plánovaného propojení obou částí špindlerovského areálu.

Pohled na novou sjezdovku Přehradní, začíná u horní stanice Hromovky a je vybudována až k budoucímu terminálu. | Foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Zimní sezóna v největším a nejznámějším tuzemském lyžařském středisku odstartuje 9. prosince tradičním Orlen Špindl Ski Openingem, který letos bude mít formu malého hudebního festivalu s celou řadou zvučných jmen.

Po letech přípravných prací, nezbytných povolovacích procesů a projektování se letos Skiareál Špindlerův Mlýn posunul o další krok k realizaci plánovaného propojení obou částí lyžařského areálu, tedy Svatého Petra s Medvědínem. Během letošního léta vybudoval dvě nové páteřní sjezdovky, které budou moci lyžaři částečně otestovat již v nadcházející zimní sezóně. Samozřejmostí je i instalace nejmodernějšího zasněžovacího systému, a to nejen na nových sjezdových tratích, ale i na dvou nově rozšířených modrých sjezdovkách. Nový systém umožní částečně využívat vodu z Labské přehrady, což bude mít zásadní vliv jak na rychlost, tak na množství sněhu, které bude skiareál schopen na začátku sezóny připravit.

„Myšlenka propojení špindlerovských areálů se datuje někdy do 90. let minulého století, přípravné projekční práce jednání o změně Územního plánu započaly v roce 2006. Jde o opravdu vizionářský projekt, na kterém intenzivně pracujeme od vstupu naší společnosti do skiareálu v roce 2012 a nyní ho měníme v realitu. Nikdo si snad ani nedovede představit to množství a obtížnost práce ve snaze získat všechna potřebná povolení k projektu, který posune Špindlerův Mlýn zásadním způsobem daleko před svou konkurenci a udělá z něj lyžařské středisko, která v rámci naší země nebude mít obdoby“, shrnuje Čeněk Jílek, předseda představenstva společnosti Melida, a.s., provozovatele Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Nové sjezdovky v budoucnu propojí špindlerovské areály

Intenzivní práce na výstavbě nových sjezdovek a zasněžování probíhají již několik měsíců a blíží se ke zdárnému konci. Zbrusu nová červená sjezdovka s názvem „Přehradní“ začíná u horní stanice Hromovky a v budoucnu povede až k plánovanému lanovkovému terminálu, který propojí areály i novými dopravními zařízeními. „Sjezdovka má opravdu nádherný profil a lyžování na ní bude fantastické, i když to letos ještě nebude možné až úplně dolů. Zhruba v polovině tratě se totiž lyžaři napojí na stávající turistickou cestu, kterou jsme upravili tak, aby se všichni z Přehradní sjezdovky pohodlně dostali zpět k dolní stanici lanovky Hromovka. Vznikne tak více než 1500 metrů dlouhá nová trasa, která zásadně rozšíří a zkvalitní možnosti lyžování ve Špindlu,“ přiblížil novou sjezdovku René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Na novou sjezdovou trať se již letos mohou lyžaři a snowboardisté těšit také na Medvědíně. Na ní se svezou odbočením z červené sjezdovky, odkud budou moci v délce cca 1 kilometru krájet oblouky až do místa, kde kříží Vodárenskou sjezdovku. Jakmile skiareál v další fázi vybuduje nové lanovky, povede tato červeno-modrá sjezdovka s názvem „Lesní“ přímo k jejich dolním stanicím.

Ještě pohodlnější a širší modré sjezdovky

Kromě budování nových tratí se Skiareál Špindlerův Mlýn letos zaměřil i na rozšíření stávajících sjezdovek. Velkých změn tak doznala nyní nejoblíbenější a zároveň nejvytíženější modrá sjezdovka na svatopetrské straně areálu. Díky terénním úpravám užších částí a několika členitých zatáček, kde se na malém prostoru koncentrovalo mnoho lyžařů, je sjezdovka výrazně širší, napřímenější a celkově přehlednější a tím i bezpečnější. Kompletní proměnou pak prošla i trasa známá jako Vodárenská, která dosud sloužila spíše jako odjezdová cesta spojující Mísečky s dolní stanicí Medvědína. „Z cesty, po které se dalo lyžovat, jen když napadlo dostatek sněhu, jsme vytvořili dvakrát tak širokou, v podstatě úplně novou plnohodnotnou modrou sjezdovku s moderním technickým zasněžováním. Vzhledem k oblíbenosti a vytíženosti modrých sjezdovek ji budeme na začátku zasněžovat jako jednu z prvních,“ doplnil René Hroneš.

Flexibilní ceny skipasů

Ceny skipasů budou ve Špindlerově Mlýně opět flexibilní. Čím dříve je online prostřednictvím věrnostního programu GOPASS koupíte, tím levnější budou. Cena se bude navíc odvíjet od vytíženosti střediska, počasí a dalších faktorů. Letos bude cena online v rámci GOPASS startovat na částce 640 Kč. Při nákupu jedné jízdy lanovkou bude nově možné projít turniketem pouze pomocí QR kódu, který zákazníkovi při nákupu přes GOPASS přijde přímo do telefonu.

Chytrá sezónka nejen na nové sjezdovky je v předprodeji za zvýhodněnou cenu pouze do konce září



Necelý týden zbývá do konce předprodeje sezónního skipasu do Špindlerova Mlýn a dalších 9 středisek ve 4 zemích. V Čechách, na Slovensku, Rakousku a Polsku nabízí lyžařům více jak 200 km sjezdovek. Do 30. 9. je v předprodeji pro dospělého za 14 390 Kč a pořídíte ji na www.gopass.travel. Součástí Chytré sezónky je i několik dalších benefitů. Například plošná sleva 15 % ve vybraných provozovnách, půjčovnách a obchodech Motion. Sezónní skipas můžete využít po celou sezónu daných středisek a je platný i na večerní lyžování.