Jedna z nových sjezdových tratí povede ve směru z Medvědína v těsné blízkosti nejvíce zastavěné oblasti, Bedřichova. Skiareál rovněž postaví nový čerpací objekt pro zasněžování, vodu bude čerpat z Labské přehrady. Projekt propojení lyžařských areálů, jehož realizace by měla trvat dva roky, má zároveň zklidnit dopravní situaci v horském středisku. Na hoře Krakonoš plánuje Skiareál postavit rozhlednu.

Skiareál začal s pracemi, které nepodléhají stavebnímu povolení. Dochází k prokácení míst, kudy povedou lanovky a sjezdovky, i dalším přípravným činnostem. Jakmile bude moct stavět, jako první přijde na řadu parkovací dům a technologie na čerpání vody k technickému zasněžování. "To jsou dvě stavby. Dále vybudujeme horní stanice lanovek. V další etapě potom lanovky a sjezdovky. Není to tak, že bychom stavěli jednu polovinu a další rok druhou polovinu. Stavby budou probíhat průběžně na obou stranách," přiblížil plán ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Koronavirus přinesl zdržení

Z parkoviště P1 ve Špindlerově Mlýně povede kabinková desetimístná lanovka k areálu bedřichovské mateřské školy. Její horní stanice bude u spodního nástupu vleku na Medvědíně. Sjezdovka povede z Medvědína nad hotelem Lesana a vedle panelových domů bude směřovat dolů. Na druhou stranu povede šestisedačková lanovka s bublinou s horní stanicí kousek nad úrovní současné horní stanice na Hromovce.

Koronavirová pandemie nejen obrala špindlerovský skiareál na chybějících tržbách o 25 milionů korun, ale také přibrzdila spuštění dlouhodobě plánovaného projektu propojení Medvědína a Svatého Petra.

"Koronavirová pandemie ochromila úkony na úřadech, které fungovaly jen v omezených režimech, a to nás zbrzdilo. Pro získání stavebního povolení řešíme různé majetkoprávní záležitosti, které záležely na fungování ministerstev. Vše se z důvodu pandemie zpozdilo," objasnil Hroneš. "V rámci projektu existuje řada úkonů, které nepodléhají stavebnímu povolení. Těmi jsou například výchovná opatření v lese. Stromy, které se vyskytují uprostřed lesa, se kácí, aby sousední stromy zesílily," vysvětlil.

Shoda s ochránci nebyla hned

Cesta ke shodě na trase propojení Medvědína a Svatého Petra byla dlážděná řadou jednání s ochránci přírody ze Správy KRNAP a prošla několika úpravami. "Poměrně dlouho nám trvalo, než jsme našli společnou řeč ohledně trasy propojení areálů. Určitý čas jsme se nedokázali shodnout na variantě, vhodné pro skiareál a přijatelné pro ochranu přírody," připustil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. "To jsme už překonali. Trasa je definována," dodal.

Od loňského listopadu má Skiareál Špindlerův Mlýn kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). "Po splnění všech stanovených podmínek posudek EIA zaručuje, že nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. To je pro nás zásadní," řekl Drahný Deníku.

S vybudováním vodní nádrže Skiareál nepočítá. "Postavíme nový čerpací objekt. Voda bude čerpána z Labské přehrady. Nebudeme omezeni množstvím vody jako doposud. S vybudováním vodní nádrže nepočítáme. Pro nás je a bude největší retenční nádrž Labská přehrada. Kvůli budoucímu odběru a nakládání s vodou z Labské přehrady jsme v souladu se všemi souvisejícími úřady včetně Správy KRNAP a Povodí Labe. Vše se podařilo dohodnout a nastavit tak, abychom neměli žádné problémy," připomněl ředitel Skiareálu.

Parkovací dům uleví dopravě v horském středisku

Vedení Špindlerova Mlýna předpokládá, že parkovací terminál využijí především návštěvníci horského střediska, kteří přijedou lyžovat na jeden den a nemusí zajíždět do centra na rozdíl od ubytovaných hostů.

"Propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr by mělo určitě ulevit dopravě," zdůraznil starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch. "Samozřejmě bude záležet na tom, jakým způsobem se budou chovat návštěvníci města, do jaké míry budou využívat záchytné parkoviště, které je primárně myšleno pro jednodenní návštěvníky. Budou mít k dispozici z větší části zastřešené parkování. Bude to pro ně výrazně exkluzivnější místo, kde zaparkují auto a nebudou muset zajíždět do centra. Městu se určitě uleví a organizace dopravy bude zcela jiná než je nyní," uvedl.

Pokud se budou lidé nadále chovat „konzumně“, jak říká starosta, a neustále popojíždět po Špindlu, bude město na situaci reagovat, například úpravou dopravního značení. Další výhodu vidí Staruch v trase nové sjezdovky. "Nová sjezdová trať povede ve směru z Medvědína v těsné blízkosti nejvíce zastavěné oblasti, Bedřichova. Dostupnost na sjezdovku bude proto daleko lepší, ubytovaní hosté i trvale bydlící lidé k ní nebudou muset popojíždět auty. Minimálně i tím dojde k menšímu pohybu vozidel po městě," přiblížil budoucí podobu jedné z částí horského střediska Vladimír Staruch.

Plánují i rozhlednu

Ještě jednu věc má v plánu Skiareál Špindlerův Mlýn. Na hoře Krakonoš chce postavit rozhlednu. "Lokalita Krakonoš je jednak velice hezká hora a především uprostřed města. Přímo stvořena pro letní procházky. V souladu s územním plánem chceme vybudovat na jejím vrchu rozhlednu, jako bod ústředního zájmu a zajímavý turistický cíl, místo někdejšího vleku s celoroční lanovkou. Dovedu si tam představit naučné stezky, hřiště, využít celou lokalitu jako propojení centra se Svatým Petrem. Je to každopádně běh na delší trať. Přesto věřím, že projekt posuneme od myšlenek a plánu do pozice realizace," řekl René Hroneš.