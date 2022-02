VIDEO: Lyže, sáňky, ale také pivo či aperol. Ve Strážném si návštěvníci užívali

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Slunečné počasí a hromady sněhu přilákaly o víkendu tisíce návštěvníků nejen do velkých horských středisek, ale také do menších lyžařských areálů. Hodně to žilo v sobotu například v krkonošském Strážném. Lidé si užívali nejen na sjezdovkách na lyžích, snowboardech, sáňkách či bobech, ale dopřávali si také v baru na svahu točené pivo, aperol či něco ostřejšího.

Krkonošské Strážné se zaplnilo v sobotu 12. února návštěvníky. | Video: Deník/Jan Braun

Skiareál ve Strážném je unikátem, provozuje ho obec. Stará se o čtyři sjezdovky. Od čtvrtka už nemusí vlekaři kontrolovat certifikáty o očkování, skipasy se můžou prodávat už všem. "Občas někdo přišel s tím, že nemá žádné potvrzení. Pár takových lidí, kteří neměli žádný certifikát, se objevilo, ale těm jsme skipas neprodali. Byly to výjimečné případy. Kontroly jsme prováděli fyzicky na pokladnách ve skiareálu. Nezaznamenali jsme žádné závažné problémy," přiblížil starosta Strážného Tomáš Grégr, jak vypadala situace do čtvrtka 10. února. Sladkému království krkonošských džemů vládne babička z chalupy ve Strážném Lidí podle starosty jezdilo méně než v době před covidem. Sobota ovšem ukázala, že s nástupem jarních prázdnin návštěvníků hor přibývá. "Bylo znát, že i po otevření skiareálů jezdí lyžovat méně lidí než před koronavirem. Očekávám proto malý pokles v tržbách oproti roku 2019. Lidé si často troufli přijet lyžovat jen na jeden den bez ubytování. Leden byl trochu slabší, ale začínají jarní prázdniny a předpokládám, že se návštěvnost zvedne," řekl Tomáš Grégr. Olga Charvátová Křížová rozebírá Ester i skiareály. Je nesmysl, co dělá vláda