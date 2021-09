"Taková sezona nikdy nebyla a doufáme, že se něco podobného nebude opakovat jak v Krkonoších, tak v celé republice," řekl Bubák. "To se ale týká všech podnikatelských oborů. Na lyžování je navíc navázána řada dalších provozů, jako ubytování, lyžařské školy, lyžařské půjčovny. Jakmile my nejedeme, přestávají fungovat. Jedno je spojené s druhým," připomněl. Jeho skiareálu proto velmi pomohla kompenzace od státu. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka celkově stát vyplatil lyžařským areálům jednu miliardu korun. Je to celá suma, která byla na kompenzace připravená. "Víme, že to budilo velké diskuse. Nakonec to dopadlo dobře a díky tomu jsme zachránili prakticky všechny provozovatele v České republice. Je to i zásluhou i asociací a svazů, které to s námi dávaly dohromady," uvedl Havlíček ve čtvrtek při setkání s novináři ve skiareálu Herlíkovice - Bubákov.

"Bez toho by to nešlo. To si neumím představit. Museli bychom si půjčovat hodně milionů. Chtěl bych poděkovat za to, jak se k nám stát postavil, že jsme těžkou situaci mohli přežít," ocenil.

Díky tomu nemusel skiareál propouštět stálé zaměstnance. "Základní skupinu celoročních zaměstnanců jsme udrželi a nepropustili. To se ani nedá, ti by se neměli propouštět. Jsou to odborníci - rolbaři, obsluha lanových drah. Chlapi tady zůstali," přiblížil situaci Václav Bubák.

Jeho skiareál musel kvůli epidemické situaci a uzavření provozu odložit plánovanou investici do opravy převodovky na čtyřsedačkové lanové dráze a výměnu lana. "Doufám, že letos už se pojede alespoň v omezeném režimu. Budeme dodržovat to, co budeme mít předepsané. Připravení na to jsme. Ještě se to bude upřesňovat podle situace. Jediný problém vidím v kabinkové lanovce kvůli tomu, jak ji provozovat a kolik lidí v ní bude moct cestovat. Na normálním vleku nebo sedačkové lanovce obavy nemám," řekl Václav Bubák.

"Počítá se s tím, že přistoupíme na omezení kapacity na polovinu. Na šestisedačkové lanovce by tak jezdili tři lidé. Pořád lepší omezení kapacity než nejezdit vůbec," naznačil pravděpodobný postup prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka.

"Pravidla nastavíme podle vývoje pandemické situace. Může dojít k tomu, že respirátor bude povinný na lanovce. To je nařízení, které budeme akceptovat. Nástupiště lanové dráhy, to je dnes v podstatě Hlavní nádraží v Praze, kde by veřejnost měla mít respirátor. Každý rozumně myslící člověk ví, že není možné podporovat šíření viru a nákazy kvůli personálu i lidem ve frontě," zdůraznil prezident Asociace lanové dopravy ČR.

"Naše doporučení je, aby zaměstnanci lanových drah byli ochráněni před nákazou a respirátor používali i v momentě, kdy to nebude nařízené. Je to omezená kvalifikovaná skupina pracovníků, kteří mají průkaz od drážního úřadu na danou lanovou dráhu. Nemůžete tam postavit někoho jiného. V našem zájmu proto je, aby se personál nenakazil a neonemocněl a lanová dráha zůstala provozuschopná," dodal Juračka.