Jarní teploty svlékají lidi z kabátů do triček, přesto stále existuje možnost naložit lyže do auta a vyrazit na hory.

O víkendu skončí lyžařská sezona ve SkiResortu Černá hora – Pec. Ve Špindlerově Mlýně se bude lyžovat do 14. dubna, v Harrachově chtějí mít v provozu skiareál až do Velikonočního pondělí 22. dubna.

Na sjezdovkách SkiResortu Černá hora – Pec je zhruba 30 až 80 centimetrů sněhu. Na poslední lyžařský víkend tam mají k dispozici 16 kilometrů sjezdovek pro denní lyžování. Do neděle jsou otevřené areály Černá hora a Pec pod Sněžkou. „V pátek a sobotu se koná poslední večerní lyžování na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou. I k tomuto večernímu lyžování se parkuje zdarma. Pro běžkaře jsou upravené tratě v okolí Černé a Světlé hory a Pece pod Sněžkou,“ upřesnila Zina Plchová ze SkiResortu.

Ve Špindlerově Mlýně se lyžuje na straně Svatého Petra. „Sněhové podmínky jsou stále vynikající, proto jsme se rozhodli ukončit sezonu až v polovině dubna. Pro nadcházející víkend mají lyžaři k dispozici černou, červenou a modrou sjezdovku ve Svatém Petru a Hromovku. Na poloprázdných svazích je stále půl metru až metr sněhu,“ řekl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

V Harrachově mají na sjezdovkách 60 cm sněhu. Do neděle 7. dubna je v každodenním provozu celý areál, tedy obě lanovky, vlek a čtyři sjezdovky, bez večerního lyžování. Od pondělí 8. dubna bude pokračovat každodenní zimní provoz na lanovce Delta, Malém vleku a sjezdovce Červená II. „Za příznivých klimatických podmínek potrvá sezona do Velikonoc s tím, že její předpokládané ukončení by přišlo v pondělí 22. dubna,“ sdělil Deníku Vlastislav Fejkl, technický náměstek Sportovního areálu Harrachov.

Finiš sezony zpestří v lyžařských areálech rozlučkové akce. V Peci pod Sněžkou ji pojmenovali Plav, zimo! V neděli odpoledne se při ní bude soutěžit v přejezdu sedmnáctimetrového jezírka na lyžích. Jezírko vznikne pod sjezdovkou Javor, vedle apres ski Bullbaru. Do soutěže se může přihlásit každý, vstup je zdarma. Dopoledne proběhne registrace a tréninkové jízdy. Na 12.30 je naplánovaná exhibice a ve 13 hodin začne hlavní soutěž v přejíždění jezírka. Od 16 hodin zpestří akci paddlecross. V 17 hodin začne Afterparty na Bullbaru. O hudbu se po celý den bude starat dvojice dýdžejů DJ All-In a DJ Duplicate.

Po vodě budou jezdit lyžaři také ve Špindlerově Mlýně. Tuto sobotu se tam koná Melting Down, velká jarní jízda se závodem v přejezdu jezírka na malém hanku ve Svatém Petru. Délku jízdy i kvalitu masek posoudí tříčlenná porota, složená ze známých osobností. Organizátoři lákají na start odvážlivce v plavkách, které budou napájet drinky Aperol Spritz zdarma po dobu závodu. Start je ve 14 hodin.

Na letní turistický provoz se chystají lanové dráhy. Lanovka z Pece na Sněžku jezdí kvůli jarní údržbě do 18. dubna jen o víkendech. Kabinková lanovka z Janských Lázní na Černou horu Černohorský Express je v provozu o víkendech, Velikonocích a květnových svátcích, denní režim zahájí 11. května.