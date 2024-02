/FOTO, VIDEO/ „Nevyděláme nic. Je to jako byste chodil do práce zadarmo a ještě tam občas nějaké peníze přinesl,“ říká majitel skiareálu v Petříkovicích u Trutnova Jan Boček. „Lidi chtějí jezdit na hory za sněhem, ne za deštěm a blátem. I kdyby se lyžovalo až do Velikonoc, tak ztrátu nedoženeme,“ tuší Tomáš Grégr ze Strážného. Místo zimy je v polovině února jaro. Vysoké teploty přinesly velkou oblevu. Hlavně pro níže položená lyžařská střediska to představuje kritickou situaci.

Skiareál v Petříkovicích u Trutnova zápolí s velkou oblevou. Lyžařů je poskrovnu. | Video: Deník/Jan Braun

„Sjezdovky zatím upravujeme, lidé jsou na tu bídu spokojení, ale my spokojení být nemůžeme,“ utrousí Jan Boček. V jeho skiareálu v Petříkovicích lyžovalo ve čtvrtek odpoledne šest lidí. Pršelo, byla mlha, teplota se blížila deseti stupňům. Zima v nedohlednu.

„Tohle nikoho neláká. Už dlouho v provozu nebudeme, vidím to na pár posledních dní. Počasí je jako na jaře, spíš sjezdovku zavřeme a vyženeme tam ovce,“ uvažuje. Po krátké zimě se začne opět věnovat hlavní pracovní náplni - zemědělství. Jan Boček s bratrem hospodaří v Petříkovicích na sedmdesáti hektarech. „Je to taková jistota, obzvlášť při současném nevyzpytatelném počasí. Je to jako ruleta. Počasí v zimě se v posledních letech diametrálně změnilo. Dlouhá zima v kuse už není jako bývala. Spíš je to tak, že někdy občas přijde,“ komentuje klimatickou situaci.

Vlek nechal jezdit i kvůli hostům, ubytovaným ve vesnici a okolí. O výdělku už to dávno není. „Přijeli jsme z Hodonína, do Petříkovic jezdíme v tomto termínu s partou už 20 let. V dešti je to blbé, ale lyžovali jsme dřív taky tak. Co máme dělat, když chceme lyžovat. Chceme využít poslední chvilky v zimě, kdy to jde,“ říká Stanislav Šmida, který tráví v Petříkovicích u Trutnova dovolenou. Navzdory nepříznivému počasí si lyžování užil. „Je skvělé, že na sjezdovkách je málo lidí. Nikdo nám nepřekáží. Můžeme jezdit, jak chceme, nejsou fronty. Sjezdovka je upravená, užili jsme si to opravdu dobře. Za ty ceny (490 Kč na den) je to super lyžování,“ tvrdí.

Stanislav Šmida tráví v Petříkovicích u Trutnova dovolenou. Jezdí tam už dvacet let.Zdroj: Deník/Jan Braun

Další lyžařkou na osamělém svahu byla Jana Hlavatá. Také ona přijela z Hodonína. „Máme tohle místo rádi. Rádi lyžujeme, je to naše každoroční dovolená. Bez Petříkovic bychom si rok neuměli představit. Přijde mi škoda, že vlek nevyužívají místní,“ dívá se na vylidněnou sjezdovku.

Na otázku, co bude dál, má provozovatel malého skiareálu u Trutnova Jan Boček originální odpověď. „Sháním šejka s hodně nulama na kontě, abychom postavili halu na lyžování. To je teď ve světě moderní.“

Situace není dobrá ani ve Strážném. „Držíme se, jsme v provozu, ale popsal bych to asi tak, že tonoucí se stébla chytá,“ není do zpěvu starostovi krkonošské obce ležící u Vrchlabí Tomáši Grégrovi. Skiareál tam provozuje přímo obec. „Je to prakticky třetí zima za sebou, kdy to takhle vypadá. Bohužel to už s tímhle počasím není výkyv, ale začíná to být stabilní stav. Teď trvá obleva měsíc a to je špatné.“

Nepříznivé počasí a nižší návštěvnost budou mít negativní ekonomický dopad. „Tržby jsou třetinové oproti tomu, pokud by bylo klasické zimní počasí. Sezona skončí určitě ztrátou. To už je jednoznačné, bude to v řádu desítek procent,“ odhaduje Tomáš Grégr. „Alespoň částečně zachraňují situaci lyžařské výcviky. Ještě, že jsou. Z celkového počtu návštěvníků skiareálu tvoří děti z výcviků více než polovinu,“ dodává.

Vedle lyžařů na sjezdovkách chybí v horském středisku také běžkaři. Na zelenajících se loukách nemůžou sáňkovat a bobovat rodiny s dětmi. „Lidé chtějí jezdit na hory za sněhem, ne za deštěm a blátem,“ říká výstižně starosta Strážného.