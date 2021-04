Místo vleků Javor 1 a Javor 2 nová šestimístná sedačková lanová dráha s přepravní kapacitou 2450 osob za hodinu, jejíž sedačky má krýt bublina, demolice obslužných objektů pod sjezdovkou i Bull Baru, poté vybudování dolní a horní stanice lanovky, multifunkčního objektu Javor a nové restaurace Bull Bar. Takovým způsobem se má proměnit jedno ze stěžejních lyžařských míst Krkonoš. "Do konce tohoto roku bychom rádi získali na tuto stavbu územní rozhodnutí," řekl Deníku jednatel SkiResortu Černá hora-Pec Petr Hynek.

Záměrem modernizace vyhlášené sjezdovky v Peci pod Sněžkou se nyní zabývá Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí. "I přes tragický průběh zimní sezony se snažíme toto období využít k přípravě podkladů pro tři až čtyři rozvojové projekty. Výstavba lanovky na Javoru je jedním z nich. K samotné realizaci projektů by pak mělo dojít až poté, co se život vrátí do "standardních” kolejí," uvedl Petr Hynek. Ten potvrdil, že mezi projekty nepatří lyžařské propojení areálů mezi Pecí a Velkou Úpou přes Javoří důl, o kterém SkiResort v minulosti uvažoval.

Podle jednatele Hynka se velké lyžařské areály na vládních kompenzacích ani zdaleka nepřiblížily deklarovaným 50 procentům nákladů z předchozích sezon. "Vládní program, který provozovatelům lyžařských areálů kompenzuje až 50 procent účetních nákladů prokázaných závěrkou za poslední dva roky, je ideální pouze pro menší a střední areály. Nikoliv však pro ty velké, jako jsou Skiareál Špindlerův Mlýn, SkiResort Černá hora - Pec, Skiareál Klínovec, Skiareál Lipno nebo Dolní Morava,” připomněl Petr Hynek.

"Důvodem je jeho zastropování částkou 1,8 milionů euro (zhruba 46 milionů Kč), kterou stanovila EU na „přímou podporu“ podnikatelům zasaženým pandemií covid-19, a to na období od března 2020 do prosince 2021," vysvětlil.

"V případě SkiResortu Černá hora - Pec, který bez omezení fungoval naposledy 13. března 2020 a bude znovu v provozu, doufejme, v prosinci 2021, tato částka tvoří jen zhruba 13 - 15 procent nákladů. Tržby za zimní sezonu 2020/2021 dosáhly propadu zhruba 95 procent proti předcházejícím dvěma zimním sezonám. Situace, v jaké se velké areály nachází, tedy není vůbec příznivá," konstatoval jednatel SkiResortu Černá hora-Pec.

SkiResort Černá hora - Pec musel přijmout kvůli pandemické situaci a vládním nařízením řadu zásadních opatření, jakými byly snížení nákladů a dočasné zastavení investic. "Součástí snahy o překlenutí období do další zimní sezony jsou zejména jednání o snížení nájemného za pozemky, na kterých se letošní zimní sezonu nelyžovalo či o odkladu bankovních splátek za investice pořízené v nedávné minulosti," upřesnil Petr Hynek.

"Všechny tyto aktivity mají za cíl udržet firmu zdravou, tak abychom byli schopni připravit se na další zimní sezonu i další rozvojové aktivity v následujících letech. Toto období však i nadále využíváme k přípravě podkladů pro tři až čtyři rozvojové projekty. K nim bychom chtěli získat pravomocné stavební povolení. K samotné realizaci projektů by pak mělo dojít až poté, co se život vrátí do standardních kolejí," dodal.