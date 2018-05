Skokanský areál v Harrachově přerušuje činnost, můstky jsou v havarijním stavu

Harrachov – Mamutí, velký a teď už také střední můstky v legendárním skokanském areálu dosloužily. Správní rada obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov, která můstky provozuje, rozhodla o přerušení provozu. Učinila tak na základě stavebního a konstrukčního posudku stavu můstků. V havarijním stavu jsou konstrukce můstku K90, nájezdu můstku K40, věže trenérů a vleku.

Bude se na nich ještě někdy skákat? Na střední můstky v Harrachově je nebezpečné pustit skokany, provozovatel areálu přerušuje jejich činnost.Foto: Deník / Jan Braun

„Klasický areál Harrachov jsme převzali ve stavu před insolvencí. Postavili jsme společnost na nohy, čtyři roky jsme můstky drželi v chodu a financovali jsme provoz areálu,“ poznamenal Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru. ČOV je společně se Svazem lyžařů České republiky zakladatelem obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov, která převzala správu skokanského areálu v roce 2014. „V tuto chvíli a za nynějšího stavu už ale můstky bohužel dál v provozu udržovat nemůžeme. Je nebezpečné pustit sportovce na dva ze tří středních můstků, které dosud fungovaly, a také na vlek, kterým se skokani dostávají nahoru,“ vysvětlil situaci Petr Graclík.



„Tyto stavby nesmí být bez zajištění havarijního stavu používány, musí být uzavřeny pro přístup osob a v případě konstrukcí nájezdů musí být zajištěn prostor pod nimi pro riziko odpadávání zkorodovaných částí konstrukce,“ píše se v závěru posudku. Stavby jsou podle něj na konci životnosti a záchrana některých z nich je ekonomicky nesmyslná.

„I když je to pro nás z pohledu sportovního i historického těžké rozhodnutí, prodlužovat agónii postrádá smysl. Z pohledu tréninkového procesu skokanů či sdruženářů a mládeže je to komplikace, protože budeme muset výpadek tohoto tréninkového centra nahradit. Možná se to i prodraží, jelikož budeme muset využívat například zahraniční můstky. Ale počítali jsme s tím, že tato situace jednou nastane. Uděláme vše proto, aby přerušení provozu můstků netrvalo moc dlouho,“ uvedl Lukáš Sobotka, prezident Svazu lyžařů ČR.



Vedle dosud využívaných tří středních můstků je v Harrachově již deset let uzavřený velký můstek. Dominantou skokanského areálu je pak mamutí můstek pro lety na lyžích, jeden z šesti na světě. Naposledy se tam skákalo v roce 2014 při světovém šampionátu. „Uděláme ve spolupráci se Svazem lyžařů České republiky vše pro naplnění investičního příslibu rekonstrukce areálu ze strany vlády. Klasický areál je naprosto jedinečný a nezbytný pro podporu zimních sportů v Česku,“ dodal Petr Graclík.



Investici do skokanského areálu v Harrachově slíbil premiér v demisi Andrej Babiš na březnovém výjezdním zasedání vlády v Libereckém kraji. „Vláda bude jednat s Libereckým krajem o investici do skokanských můstků, která se může vyšplhat až k půlmiliardě korun,“ řekl tehdy.