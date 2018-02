Škola bojuje proti internetovým hackerům. Otevře kybernetické obory

Dvůr Králové - Střední škola informatiky a služeb ze Dvora Králové začne vyučovat obory kybernetické bezpečnosti. Jako jedna z prvních v republice.

Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře KrálovéFoto: Archiv

Odborníky na kybernetickou bezpečnost začne od nadcházejícího školního roku vzdělávat Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové. Stane se tak jedním z průkopníků oboru v České republice a zařadí se na úrovně průmyslových škol v Brně či v Praze.

Škola žáky připraví pro práci v bezpečnostních sborech i pro profese krizového řízení. Učit se budou, jak odhalovat útoky v internetovém prostředí.

„Učební program sestavujeme sami ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost,“ říká ředitel školy Petr Vojtěch. „Pravidelně hledáme novou cestu celé školy. Naše obory se velmi rychle vyvíjí a musíme reagovat. Pokud bychom dvacet let učili to samé, nemělo by to žádný smysl,“ vysvětluje.

I proto se nyní královédvorská SŠIC zaměřuje také na předměty spojené s robotikou, k dispozici má i moderní 3D tiskárny. „Snažíme se zachytit vývoj. Dříve stačil jeden obor, dnes je to neuvěřitelně roztříštěné. Kybernetika je jednou z oblastí, která by mohla žáky i rodiče zaujmout. Vnímáme poměrně velký zájem o bezpečnostní pracovníky i ze soukromých firem. Celý obor může souviset i s nyní diskutovanou ochranou osobních dat,“ říká ředitel.

Kybernetická ochrana je jednou z nejproblematičtějších otázek současnosti. Souvisí s ochranou dat v internetovém prostoru.

„Volební útok je typickým příkladem počítačové kriminality. Padaly servery a veřejně se i v médiích mluvilo o přehlcení stránek vnějšími útoky. Agresoři se spojují, organizují tisíce počítačů, které synchronně posílají dotazy na server. Ten je není schopný zpracovat a zkolabuje,“ vysvětluje ředitel školy.

Ačkoliv přiznává, že odhalování útočníka je velmi složité, právě ve výuce kybernetické obrany vidí velký potenciál.

„Obrana je v nevýhodě, útočník si určuje jak a kdy zaútočí. Česká republika si tento problém poměrně uvědomuje a s otázkou citlivých dat začíná pracovat. Výuka o kybernetickém prostoru nám přijde ideální pro dobu, kterou prožíváme a v níž žijeme,“ myslí si ředitel školy.

Žáci se v rámci studia například naučí jak odhalit útočníka, jak s ním jednat a jak zamezit jeho útokům. „Zažijí si vědomosti jak v teoretické, tak v praktické přípravě. Budou připraveni na krizové situace, jako je hackerský útok, narušení či znepřístupnění nějaké služby,“ sdělil Jiří Sedláček, výkonný ředitel brněnské společnosti Network Security Monitoring Cluster, s níž škola spolupracuje při přípravě nových oborů.

Škola nyní už připravujeme učebny pro výuku robotiky, ale i kybernetickou laboratoř. V ní budeme moci simulovat útoky,“ řekl ředitel Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem Petr Vojtěch.