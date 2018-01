Školáci v Krkonoších se budou starat do dubna o nalezené ježky

Vrchlabí - Už potřinácté budou během letošní zimy pečovat školáci o ježky.

Pracovník Správy Krkonošského národního parku s ježkem ve škole v rámci projektu Bodlinka.Foto: Deník

„Projekt Bodlinka u nás, který pro děti každoročně připravují pracovníci Správy KRNAP, je učí zodpovědnosti a kladnému vztahu ke zvířeti. Zároveň pomáhají malému ježkovi přečkat zimu, kterou by bez pomoci lidí nepřežil. Na jaře se ježci vrátí do volné přírody,“ řekl Radek Drahný, mluvčí KRNAPu. Ježky, které lidé přinesli do Záchranné stanice pro hendikepovaná zvířata Správy KRNAP ve Vrchlabí, ochranáři v těchto dnech rozváží do škol. Odborníci dětem předem vysvětlí, jak se o ježka mají starat a čím ho krmit. Děti si také vyslechnou přednášku o jejich životě v přírodě.

„Musejí jim čistit pelíšek, krmit je a vážit. Do Deníku naší Bodlinky budou zapisovat důležité údaje o péči, kterou mu poskytnou, o jeho zdravotním stavu a o tom, co dělá. Vše bude stejně jako v minulých letech probíhat pod dohledem odborníků,“ doplnil Radek Drahný. Letos se do projektu zapojí dvě mateřské školy, 14 základních a jedna střední škola. Vypouštění ježků do volné přírody proběhne v závislosti na počasí v druhé polovině dubna.