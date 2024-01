V Malé Úpě existuje Dětská skupina Vločka od října 2022. Vychovává malé horaly. V nejvýše položené východočeské obci není škola, ani školka, proto boudaři její otevření velmi ocenili. Funguje na principu školky. Rodiče ráno děti přivezou, odpoledne si je vyzvednou.

„Hodně nám pomáhá, že děti můžou být přes den pohromadě a hrát si. Uvítali jsme to. Museli bychom jinak jezdit až do Pece pod Sněžkou, což je daleko. My máme díky tomu čas na provoz penzionů a restaurací,“ zdůrazňuje Pavel Tomáš.

Krkonošská vesnička má 156 stálých obyvatel. V poslední době se tam narodilo dost dětí, proto se obec rozhodla založit dětskou skupinu. „Takhle v horách není dětská skupina úplně obvyklá. Je to spíše rarita. Malá Úpa nemá školu ani školku, proto vedení obce mělo zájem o to, aby tady podobná služba vznikla,“ vysvětluje manažerka Dětské skupiny Vločka Michaela Chládková.

Pivo, hokej, kino. V nejvýše ležící východočeské vesnici to není jen o lyžování

„Rodiče jsou nadšení, máme od nich dobrou zpětnou vazbu,“ těší Michaelu Křepinskou, která je vedoucí dětské skupiny. Do Malé Úpy dojíždí z Horního Maršova. O děti se stará společně s kolegyní Klárkou. „Mým snem vždy bylo pracovat v dětské skupině, takže za mě to je skvělé,“ přiznává. V zimní sezoně si děti dosyta užívají sněhu. „Venku děláme andělíčky, koulujeme se, sáňkujeme, bobujeme. Stavíme iglú nebo sněhuláka. Využíváme i hřiště, které je u hotelu. Děti to hodně baví. Ven chodíme hodně, ale když je velký mráz nebo hodně prší, tak to samozřejmě není možné,“ popisuje Michaela Křepinská.