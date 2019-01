Turnov - Na výbornou. Tak dopadly turnovské základní školy Skálova, 28. října a Žižkova, které v rozmezí půl roku hodnotil liberecký inspektorát České školní inspekce. Zpráva o stavu škol, která je zveřejněna na internetových stránkách města Turnova, nešetří superlativy na adresu všech tří škol.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Učitelé vedou žáky ke vztahu k přírodě, učí je žít dle ekologických principů, podporují třídění odpadů v celé škole,“ píše se například o ZŠ Skálova, které v Turnově neřekne nikdo jinak než Chlapajda.



Také její „sestřička“, ZŠ 28. října, známá jako Dívčajda, byla inspektory pochválena. „Chodby zdobí obrazy žáků, které mají nadstandardní úroveň. Žáky vede ke zdvořilosti a zodpovědnosti,“ píše se ve zprávě na adresu školy. ZŠ 28. října je navíc nejnaplněnější ze všech turnovských škol – v době inspekce byla 99 procent.



Také třetí hodnocená, ZŠ Žižkova, si odnesla plusové body. „Školní parlament, složený ze zástupců tříd od čtvrtého do devátého ročníku, tvoří ve škole demokratickou složku řízení. Škola disponuje nadstandardními prostory pro vzdělávání,“ hodnotí komise ve zprávě.



Podle zástupkyně ředitele libereckého inspektorátu České školní inspekce Kateřiny Novákové se kontroloři zaměřili například na to, jak školy pracují na výuce cizích jazyků, výpočetní techniky, jak mají zpracované vzdělávací programy, enviromentální výchovu nebo jak pracují s cizinci či znevýhodněnými žáky.



„Osobně vnímám obrovský skok, který udělaly školy za posledních dvacet let. Jejich budovy jsou rekonstruované, mají vhodné sociální zařízení a jídelny reagují na zdravy životní styl. Materiální vybavení je také na úplně jiné úrovni. Při výuce je více dbáno na práci s informacemi, nejen na jejich biflování. Mnohem více je v učebním procesu zapojena výpočetní technika,“ řekla Deníku Nováková. Jak dodala, škola dnes musí kromě poskytnutí informací žáky připravit na to, s čím se setkají, až ji v deváté třídě opustí.



Příští školní inspekce budou podle jejích slov možná zaměřeny na to, jak školy potírají šikanu, tento celospolečenský jev.

Tomáš Lánský