Pavel Cajthaml dnes 11:40

Nový školní rok začal. Tradičně největší emoce zažívali prvňáci. Než poprvé usedli do lavic, čekalo je podle tradice slavnostní přivítání. Do trutnovských základních škol jich dnes nastoupilo 349. Loni to bylo 315. Podívejte se na video a fotografie.